Росія видала вже 773 тисячі паспортів у ОРДЛО – депутат Держдуми

В окремих районах Донецької і Луганської областей, що перебувають під контролем російських гібридних сил, вже видано не менше ніж 773 тисячі російських паспортів, заявив 15 лютого на засіданні Державної думи Росії депутат від владної партії «Єдина Росія» В’ячеслав Макаров.

«За останньою інформацією, у Донецькій і Луганській народних республіках вже 773 тисячі наших співвітчизників, і Росія має їх захистити», – сказав Макаров.

Таку заяву Макаров зробив на засіданні Думи, де була ухвалена постанова про звернення до президента Росії Володимира Путіна «про необхідність визнання» угруповань «ДНР» і «ЛНР».

10 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Організації з безпеки і співпраці в Європі із запитом підготувати доповідь про видачу російських паспортів громадянам України, які проживають у непідконтрольних уряду окремих районах Донецької і Луганської областей.

Указ про спрощену процедуру видачі паспортів Росії населенню частини територій українського Донбасу підписав у квітні 2019 року російський президент Володимир Путін. Рішення викликало жорстку реакцію українських і західних політиків. Вони звинуватили російську владу в подальших спробах дестабілізувати ситуацію на сході України.