Ексватажка угруповання «ДНР» Трапезникова призначили віцепрем’єром Калмикії 

Колишнього ватажка угруповання «ДНР» Дмитра Трапезникова призначили на посаду заступника голови уряду Калимкії, повідомив голова республіки Бату Хасіков.

До цього Трапезников обіймав посаду мера міста Елісти. Хасіков у Instagram назвав Трапезниковва «добрим стратегом, який вміє вибудовувати ділові відносини».

Бату Хасіков повідомив, що його новий заступник займатиметься «важливими для Калмикії питаннями» – природного та екологічного потенціалу, а також залучатиме ресурси для виконання планів розвитку сільського господарства.

Дмитро Трапезников – уродженець Краснодара, який майже все життя прожив у Донецьку. З 2014 року він обіймав керівні посади в угрупованні «ДНР», а після вбивства голови донецьких бойовиків Олександра Захарченка був короткий час в.о голови невизнаної республіки.

У вересні 2019 року Трапезникова призначили виконувачем обов’язків голови Елісти. Його кандидатуру на посаду мера вніс Бату Хасіков, але багато експертів вважали, що за призначенням стояв радник президента Владислав Сурков. Майже відразу ж у Елісті розпочалися протести проти призначення Трапезникова. 3 березня 2020 року він став головою адміністрації столиці регіону Калмикія, міста Еліста.