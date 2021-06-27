В МЗС прокоментували реакцію Росії на критику роздачі російських паспортів на Донбасі

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував реакцію Росії на критику роздачі російських паспортів на Донбасі, з якою днями виступив президент України Володимир Зеленський, – коли в Москві заявили, що там було «важко зрозуміти логіку і претензії» Києва.

«Можна лише поспівчувати МЗС Росії, якому «важко зрозуміти» наслідки деструктивної російської політики. Російська паспортизація – випробуваний засіб поширення шовіністичної ідеології «русского міра», елемент російських гібридних тактик проти сусідніх держав. Під виглядом «захисту російських співвітчизників» війська Росії окупували частини територій Грузії й України, російські спецслужби безперестанку втручаються у внутрішні справи країн Балтії», – заявив речник.

Він нагадав, що ще в квітні 2019 року Україна і міжнародна спільнота, зокрема члени Ради безпеки ООН, засудили рішення Росії запровадити спрощений порядок надання російського громадянства українцям на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях. За даними МЗС, сказав Ніколенко, за два роки понад пів мільйона тамтешніх мешканців отримали російські паспорти.

«Таким кроком Росія свідомо руйнує мінські домовленості, логіка яких полягає у відновленні суверенітету України і мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій. Натомість російська сторона продовжує закріплювати результати своєї окупації, затягує контрольовані нею українські території в свій політичний, економічний, електоральний, соціальний і культурний простір. У таких умовах галасливі заклики російських посадовців про нібито небажання України досягти прогресу в мінському процесі виглядають особливо цинічними і такими, що не мають нічого спільного з реальністю», – наголосив речник МЗС.

Він додав, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово наголошував, що міжнародна спільнота має рішучіше відреагувати на роздачу російських паспортів на Донбасі. «Навіть після його реінтеграції Росія буде намагатися розіграти «карту російського громадянства». Фактично це російська бомба сповільненої дії. Потрібні скоординовані кроки, зокрема санкційного характеру, щоб її знешкодити», – вважають у МЗС.

«Росія має нарешті почати виконувати взяті на себе зобов'язання в рамках мінських домовленостей і «нормандського формату» на основі повної поваги до суверенітету України, дотримання вимог українського законодавства і норм міжнародного права», – наголосив Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода.

Попереднього дня, 26 червня, речниця МЗС Росії Марія Захарова виступила з заявою про те, що їй, мовляв, «логіку і претензії» Володимира Зеленського з приводу незаконної роздачі паспортів громадян Росії мешканцям окупованої частини українського Донбасу «зрозуміти важко».

Вона вкотре повторила лінію Москви, буцімто «надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеним гуманітарним заходом в умовах запровадженої Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку згідно з мінськими угодами він повинен зняти», і, мовляв, «через те, що Київ цього не робить, жителі Донецька і Луганська вже сім років утискуються в своїх правах». За її твердженням, «таким чином, гуманітарний жест Росії є прямим наслідком невиконання Україною своїх зобов’язань за мінськими угодами» і нібито «повністю відповідає міжнародній практиці».

При цьому Захарова нічого не згадувала про те, що саме Росія порушує практично всі свої зобов’язання за всіма трьома пакетами мінських домовленостей, на що їй постійно вказують Україна і її міжнародні партнери.

24 червня Володимир Зеленський у телевізійному інтерв’ю згадав, що наразі підтверджено отримання мешканцями окупованої частини Донбасу 350–400 тисяч паспортів громадян Росії, а секретар РНБО Олексій Данілов говорив і про 650 тисяч, і заявив: «Ці люди там живуть і з російськими паспортами, і з українськими. Це велика проблема паспортизації. Цього немає в мінських домовленостях. Це говорить про те, що вони порушуються з боку Росії… Паспортизація – це доказ того, що за «Мінськом» ніхто не йде».

Президент Росії Володимир Путін 2019 року підписав указ, який дозволив у спрощеному порядку надавати громадянство Росії мешканцям контрольованої російськими гібридними силами частини Донбасу, а в подальшому ще кілька разів полегшував цей процес. Такі дії Кремля викликали протест Києва і засудження з боку міжнародних партнерів України.