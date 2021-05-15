Донбас: паспортизація і бойовики на виборах у Росії

(Рубрика «Точка зору»)

Поглинання і підміна пам’яті

Колишній так званий «глава уряду» угруповання «ДНР» Олександр Бородай подав заявку на участь у попередньому голосуванні «Єдиної Росії». Бородай має намір стати кандидатом у депутати Державної думи Росії по Ростовській області. І перемога у попередньому голосуванні – як, втім, і перемога на виборах – йому практично забезпечена. На це вказує підписання секретарем генеральної ради «Єдиної Росії» Андрієм Турчаком угоди з так званим Союзом добровольців Донбасу, який якраз і очолює Бородай.

Крім Бородая російські медіа називають можливим кандидатом у депутати парламенту актора Михайла Пореченкова – того самого Пореченкова, який цілився в українських солдат.

Сам Турчак називає відносини «партії влади» і Союзу добровольців «братніми» і підкреслює, що участь у виборах до Державної думи – це тільки початок. «Ми хочемо відкрити двері для того, щоб представники Союзу добровольців Донбасу могли бути представлені на різних рівнях, починаючи від селищних рад депутатів, районних зборів, міських дум і регіональних парламентів і Держдуми», – наголосив Турчак.

«Добровольці» – це кандидати для особливої групи виборців. Для жителів окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей, які отримали російське громадянство. За словами того ж Турчака, таких нових громадян Росії вже пів мільйона і Москва має намір продовжити кампанію масової паспортизації.

Тепер уже зрозуміло, як ці люди будуть брати участь у виборах. Ймовірно, Росія не наважиться відкрити виборчі дільниці на українській землі – в цьому випадку це стане кричущим порушенням Мінських угод. Але ніщо не заважає російському керівництву організувати підвезення виборців на дільниці у Ростовській області. І тут новоявлений «єдинорос» Бородай може успішно конкурувати з представниками партії «Справедлива Росія – За правду», одним з лідерів якої став інший учасник російської агресії на Донбасі письменник Захар Прилепін. Справжня битва бойовиків!

Паспортизація і шовіністичний міф – це і є поглинання

У статистичному вимірі жителі окупованих районів, звичайно ж, становлять не дуже значну кількість російських виборців. Але їхня участь у виборах дозволяє російському керівництву створити шовіністичний наратив у виборчій кампанії і продемонструвати, що Кремль у доступному для огляду майбутньому не збирається відмовлятися від окупації Донбасу. Той же Турчак не просто підписав угоду із Союзом добровольців, але ще і з’їздив до окупованого Донецька, щоб взяти участь у відкритті пам’ятника «героям ДНР». Так на окупованих територіях Кремль створює абсолютно відмінну від української політичну реальність, робить все можливе, щоб Україну і ці території ніколи не можна було «зшити» знову.

І це не новий підхід. Такі ж пам’ятники є і в Придністров’ї, і в Абхазії, і у Південній Осетії. Донбас просто поповнив список окупованих регіонів, на території яких здійснюється класична російська політика підміни пам’яті. І саме тому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков лукавить, коли стверджує, що «Росія не планувала і не планує нікого поглинати».

Роздача російських паспортів українським громадянам, участь цих громадян у російських виборах, висунення кандидатами в депутати осіб, які були безпосередніми учасниками війни проти України, підміна національної пам’яті шовіністичним міфом – це і є поглинання.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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