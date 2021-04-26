Загроза життю, примусова паспортизація, обмеження пересування. Про порушення прав людини в ОРДЛО і окупованому Криму

2020 року через збройний конфлікт на сході України загинули 18 мирних жителів, 89 осіб були поранені. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова під час віртуального круглого столу про ситуацію з правами людини на тимчасово окупованих територіях та вздовж лінії розмежування. Одне з найактуальніших прав, яке порушується на сході України, – це право на життя і безпеку. Яких ще утисків зазнають жителі окупованих та прифронтових територій?

З початку цього року військова агресія забрала життя сімох осіб, десятеро були поранені, інформує український омбудсмен Людмила Денисова. Серед загиблих 2 дітей. Переважна більшість людей, що померли або отримали каліцтва, підірвались на мінах, а чверть жертв загинули внаслідок обстрілів.

Як повідомила Людмила Денисова, її офіс отримав 1351 скаргу про порушення прав внутрішньо переміщених осіб, а також мешканців окупованого Криму та східних регіонів.

На що скаржаться люди?

30,5% заяв про порушення соціальних прав (пенсії, соціальні виплати);

23% заяв про порушення процесуальних прав (правова допомога, судовий захист);

19% заяв про порушення інформаційних прав (звернення до органів влади);

14% заяв про порушення свободи пересування;

6% заяв про порушення економічних прав (право на житло).

Блокування КПВВ

Нині з 7 контрольно-пропускних пунктів на сході України відкриті лише 2, повідомляє Людмила Денисова. Працюють КПВВ «Новотроїцьке» та «Станиця Луганська», а решта заблоковані окупаційною владою через запобігання поширення коронавірусу.

Закриття КПВВ стало причиною того, що люди змушені перетинати кордон із Росією, що, у свою чергу, призводить до сплати штрафів. За словами голови парламентського комітету з прав людини Дмитра Лубінця, нині його колеги хочуть якнайшвидше зареєструвати законопроєкт, який запобігатиме стягуванню адміністративних штрафів із внутрішньо переміщених осіб.

Блокування КПВВ призвело до обмеження доступу до цих територій гуманітарних конвоїв. Як зауважив голова Офісу ООН з координації гуманітарних питань в Україні Ігнасіо Леон Гарсіа, через закриття КПВВ люди були позбавлені захисту й підтримки, які планували надавати міжнародні гуманітарні місії.

Раніше 200 тисяч людей перетинали лінію зіткнення. За минулий місяць лише 30 тисяч осіб змогли це зробити

«Ми не могли надати повноцінну допомогу в тому обсязі, яку надавали перед початком пандемії коронавірусу. Раніше 200 тисяч людей перетинали лінію зіткнення. За минулий місяць лише 30 тисяч осіб змогли це зробити. Людина фізично не може перетнути пункт пропуску, ми навіть не знаємо, які є проблеми у людей», – наголосив Ігнасіо Леон Гарсіа.

30% людей мають обмежену мобільність, а майже кожен другий з тих, хто перетинає лінію розмежування, вже пенсійного віку. Представники міжнародних організацій звертають увагу на бюрократичні перепони під час проходження перетину, відтак просять спрощення процедури. Це допоможе членам гуманітарних місій краще організувати свою роботу для вразливих категорій суспільства.

Медичні послуги і соціальна сфера

Одна з найголовніших проблем, з якою стикаються мешканці окупованих територій – Криму і частини Донбасу, – це пандемія коронавірусу, яка завдала істотний удар по, і без цього розхитаній і зруйнованій, системі охорони здоров’я. За 7 років збройного конфлікту загострилися питання відсутності медичного обладнання та медикаментів.

За словами головного спеціаліста з оцінки Ініціативи REACH в Україні Мустафи Османова, результати дослідження, яке вони проводили у прифронтових зонах, засвідчили три основні чинники. Люди, що проживають там, це переважно особи похилого віку (3/4 опитаних), що мають хронічні захворювання або групу інвалідності. 38% сімей змушені економити на витратах, пов’язаних зі здоров’ям.

Ще одна проблема, яка постала перед жителями окупованих регіонів – це примусова паспортизація, видача російських паспортів.

У медичних установах доступ до послуг отримують лише ті люди, які мають документи, видані окупаційною адміністрацією або Російською Федерацією.

За словами заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігоря Яременка, люди на тимчасово окупованих територіях потерпають від нестачі коштів і високих комірних.

Зростає заборгованість по зарплаті. Наразі по Донецькій і Луганській областях вона складає більше від одного мільярда гривень

«Зростає заборгованість по зарплаті. Наразі по Донецькій і Луганській областях вона складає більше від одного мільярда гривень. Крім цього, для жителів окупованих територій у Донецькій і Луганській областях відбулося підвищення тарифів на ЖКГ. Це підвищення сталося 2 місяці тому, а чергове підвищення очікується влітку», – зауважив Ігор Яременко.

Як на території окупованої частини Донбасу, так і в Криму триває мобілізація до військової служби, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Призов скерований на чоловіків віком від 18 до 35 років. А в навчальних закладах вивчають предмет «патріотичне виховання», мета якого – мілітаризація дітей і молоді.