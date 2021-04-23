Росія зупинила навчання, зокрема, і через вчасний міжнародний тиск – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Румунії та іншим країнам НАТО та Євросоюзу за сильну та миттєву підтримку Києва за умов, коли Росія підвела значну частину своїх військ до кордону з Україною.

Про це він заявив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску в рамках робочого візиту до Бухаресту для консультацій України та Грузії з партнерами на східному фланзі НАТО – Румунією, Польщею та Туреччиною.

«За таких умов можна легко побачити, хто є справжнім другом, а хто лише «на папері». Румунія продемонструвала себе як справжній друг. Ми абсолютно переконані, що Росія вирішила негайно зупинити свої військові навчання, принаймні частково, через ці міжнародні реакції. Тиск працює, якщо тиснути вчасно і доречно», – сказав Кулеба.

Він додав, що Україна очікуватиме, що Росія не обмежиться лише заявою про відведення військ від українського кордону, а направду поверне їх у місця дислокації.

«Якщо це станеться – це дійсно означатиме ослаблення ескалації. Утім, навіть якщо відвід відбудеться – це не означатиме закінчення ескалації чи конфлікту. Адже Східна Україна та Крим досі окуповані Росією», – підкреслив очільник українського МЗС.

Київ вітатиме всі конструктивні та послідовні кроки Росії із систематичної деескалації ситуації, які покладуть край її агресії проти України, наголосив Кулеба.

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску підкреслив, що за ситуації, що склалася, важливо підтримати прагнення України до НАТО та Євросоюзу, а також запевнити Київ у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України європейськими партнерами.

«Ми бачили велике скупчення російських військ. І хоч ми чули заяву, що їх відведуть, думаю, дуже важливо зрозуміти, що спричинило це скупчення військ, якими заходами можна знизити ескалацію. Також переконатися, що це не повториться», – сказав Ауреску.

Україна і Грузія 23 квітня вперше беруть участь у переговорах трикутника Румунії, Польщі та Туреччини – Східного флангу НАТО, на тлі безпекових загроз із боку Росії.

Міністр Кулеба анонсував, що на цій зустрічі йтиметься про посилення присутності й готовності НАТО до зміцнення безпеки та стабільності в регіоні, і про євроатлантичні перспективи України та Грузії, і про ініційований Україною формат «Кримської платформи».

Міністерство оборони Росії 23 квітня заявило, що почало перекидати війська, задіяні в навчаннях на півдні Росії і в окупованому Криму, в пункти постійної дислокації. Про це з посиланням на дані відомства пишуть російські ЗМІ.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

У НАТО сказали, що заява Росії про відведення до місць дислокації своїх військ, сконцентрованих біля кордону України, є важливою, таке рішення «давно назріло».

В останні тижні Україна і її західні союзники заявляли про небачене з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в анексованому Криму, в Чорному та Азовському морях.

Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.