Россия отводит войска: шантаж достигнут?

Украина была лишь площадкой, на которой Россия решила шантажировать своих внешнеполитических партнеров. Так эксперты объясняют, почему Россия внезапно прервала стягивание своих войск на границах с Украиной. Министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления в аннексированном Крыму объявил, что принял решение завершить военные учения в Южном и Западном военных округах. Он приказал обеспечить с 23 апреля возвращения всех войск в места постоянной дислокации. Но все ли российские войска выведут?

Чего хотел Путин, и чего достиг

Игар Тышкевич, эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего: Если брать внешнеполитический контекст, то частично такой себе шантаж Путина военной силой был достигнут. С одной стороны – заявления США и стран Европейского Союза, что на Россию надо давить, но нужно разговаривать. Этого Россия и хотела достичь, но уже с позиции силы, «показав зубы».

С другой стороны – визит Зеленского и разговоры с Меркель и Макроном, а также согласие на работу по «кластерным наработкам» франко-германским. Если вспомнить слив российских медиа, то ситуация была такая, что у нас были два документа: отдельно предложение Украины, отдельно франко-германский документ. Сейчас, как я понимаю, про украинский документ можно забыть, будет обсуждение франко-германских предложений.

Александр Данилюк, глава Центра оборонных реформ: Это был сигнал Западу, в первую очередь Байдену, что Путин не собирается бежать, как Янукович или другие авторитарные лидеры, которые закончили плохо. Он готов давать бой, и бой – на чужой территории. Ну и параллельно это история про мирное сосуществование не только с Путиным как с президентом России, но и Путиным – президентом России, у которого есть определенные амбиции и желания в мире и регионе.

К сожалению, я думаю, что в России понимают психологию нынешней администрации США и очевидно, когда они планировали эти методы и мероприятия, то понимали, что реакция будет именно такой. Думаю, что Северный поток будет достроен теперь без серьезного вмешательства США.

Говорить о сейчас о том, что Путин всех переиграл, рано. Но то, что на этом этапе то, чего они хотели достичь, достигли, это точно.

О методах Путина

Игар Тышкевич: Есть такой метод – поднять в переговорах ставки, чтобы потом уступать до начального этапа. И Путин с Западом играет именно таким методом – «Окей! Мы можем стянуть войска к границам Украины. А теперь давайте обсуждать, что нам будет за то, чтобы мы не стягивали войска второй раз?». Пока этот метод работает, к сожалению.



А теперь вспомните обращение Путина, там не назывались конкретные страны, хотя было понятно, что речь идет о США и ЕС. Украину и Беларусь упоминали только как часть российской сферы влияния. Мол, есть еще и это. Такой подход опасен для нас, потому что Россия будет всячески пытаться говорит об украинских проблемах без участия Украины. Основной посыл – договариваться с нами по Украине, но без Украины.

О выступлении Путина

Виктор Мироненко, российский историк, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН: Во вчерашнем послании Владимира Путина практически внешним проблемам было уделено ноль внимания. Каких-то 2-3 странных заявления, которые можно по-разному трактовать. Но, по-моему, одну очень важное событие произошло. Путин заявил вчера, что российская администрация намерена заниматься больше внутренними делами, чем внешними.

Значит ли это, что Россия больше не будет претендовать на украинскую территорию? Как быть со «скоплением войск НАТО у российских границ» и «риском возобновления гражданской войны в Украине», которыми почти месяц пугали россиян? Пострадал ли имидж Владимира Путина после отвода войск? Слушайте в полном выпуске Радио Донбасс. Реалии:

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