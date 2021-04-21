«Россия тестирует весь цивилизованный мир»: чем ответит Украина на блокаду Азова

Россия своим решением перекрыть Керченский пролив проверяет реакцию мирового сообщества и пытается легализировать оккупацию, считают эксперты по морскому праву. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, территориальное море государства является его суверенной территорией, а Керченский пролив – международным проливом, относительно которого ни Украина, ни Россия не вправе принимать односторонних решений.

Что случилось?

Россия объявила о закрытии с 24 апреля и до 31 октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. В частности, планируется «приостановить осуществление права мирного прохода для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря.

В украинском Министерстве иностранных дел заявили об «узурпации суверенных прав Украины как прибрежного государства». США выразили обеспокоенность планами России, говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Неда Прайса.



Зачем Россия перекрыла вход в Азов для военных кораблей на полгода?

Богдан Устименко, директор Украинского института морского права и безопасности: Во-первых, через такие действия Россия легализирует свою оккупацию наших украинских пространств. Это делается для того, чтобы все привыкли к тому, что Россия распоряжается в данных морских пространствах. Во-вторых, таким образом Россия тестирует весь цивилизованный мир, как он отреагирует на это нападение на свободу судоходства.



Россия оккупировала 100 тысяч квадратных километров украинского моря из общего количества 137 тысяч квадратных километров. Россия оккупировала не только Азовское море, но и часть Черного – и она не достигает до острова Змеиный лишь 27 морских миль. Мы контролируем только западную часть Черного моря.



Украина практически не контролирует Азовское море. Мы оперируем только в небольших участках, которые являются, по сути, акваториями портов Бердянск и Мариуполь. Госгидрография (государственное учреждение Госслужбы морского транспорта – ред.) Уже несколько лет не делает гидрографических съемок далеко от берега Азовского моря. Делаются замеры и осуществляется исследовательская деятельность в акваториях портов, не более того.

Имела ли право Россия вводить такие ограничения?

Богдан Устименко: Россия нарушила принцип свободы судоходства, правила транзитного прохода через международные проливы, а также гарантии, которые она предоставила Украине в 2003 году: по договору о совместном использовании акватории Азовского моря и Керченского пролива Россия гарантировала, что украинские суда и корабли, как военные, так и коммерческие, будут беспрепятственно проходить пролив и использовать акваторию. Мы не можем сейчас ограничиться только судебным процессом: международное морское право содержит немало инструментов, которые украинская власть за семь лет почти не использовала.

Может ли Украина юридически наказать Россию?

Богдан Устименко: Украинская власть должна провести комплекс мероприятий: признать никчемным Азовское соглашение между Россией и Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского профиля. Так как это соглашение в 2003 году было заключено в последствии Тузлинского инцидиента, когда Россия фактически первый раз угрожала территориальной целостности Украины. В соответствии с международным правом, данный договор является никчемным, так как заключен под угрозой силы.



Второе – принять закон о территориальных водах и определить координаты срединной линии, она и будет началом морской границы между Украиной и Россией.



Третье – Украине необходимо начать процесс делимитации морской границы с Россией.



Четвертое – необходимо полностью запретить в территориальных водах Украины вокруг Крыма судоходства, как военных кораблей, так и коммерческого флота. Мы не контролируем данные оккупированные морские пространства и не можем нести наши международные обязательства и выполнять их, связанные с охраной, например, человеческой жизни на море.



И последнее – Украине необходимо принять стратегию морской безопасности. Наше государство 30 лет живет без такого документа. Недавно были приняты стратегии военной безопасности и стратегии деоккупации оккупированной территории, в частности Крыма, но там ни слова нет про оккупированное море и как государство будет его деоккупировать.

Проход украинских кораблей через Керченский пролив в 2018 году:

Как блокада портов отражается на их работе?

Юрий Макогон, доктор экономических наук, профессор Мариупольського государственного университета: Однозначно, ограничения на работе портов отразились отрицательно, особенно на Мариупольском. Часть грузов отсюда была переведена на Бердянский порт. И нужно помнить, что именно Мариупольский был самым большим портом в Азовском море и даже среди российских портов. Сейчас не слышишь вот того шума и того режима работы порта, которые были раньше. Мариупольский порт буквально парализован, упали перевозки.

Нужно понимать, что транспортная составляющая азовских портов тесно связана с Черноморским кольцом, которое начинается в Стамбуле, а потом проходит через Болгарию, Румынию, Молдову, Украину и идет на Россию, Грузию и снова на Турцию, а там снова замыкается в Стамбуле. И это «кольцо» связано с автомобильными и железнодорожными перевозками. Сегодня все это нарушено, и порты несут убытки. С появлением Керченского моста Россия стала защищать его, усилились проверки грузов, происходит потеря времени при досмотрах, а потому снижается темп движения судов.

И поднимая вопрос проблемы Азовского моря, все забывают, что это ведь не только транспортный вопрос, это еще и рекреационная мощнейшая зона. Что важно – специфическая зона курортного лечения детей. Об этом тоже нужно говорить.

Как блокада портов Мариуполя и Бердянска отразится на этих городах? Смотрите в полном выпуске Радио Донбасс.Реалии:

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