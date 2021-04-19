Фейк пророссийских СМИ: «Украина уничтожила два села и взорвала автобус эвакуировавшихся»

Украинцам на оккупированной территории рассказали неправдивую историю боев за Хрящеватое и Новосветловку – это два поселка на Луганщине, из которых в 2014 году российские гибридные силы выбивали украинских военных на подступах к Луганску, в результате чего разрушили поселки реактивной артиллерией. Подконтрольные группировке «ЛНР» СМИ на днях посвятили сюжет годовщине начала антитеррористической операции, которую они преподносят как агрессию Киева против восточных областей, и изложили противоположную историю: в ней Хрящеватое и Новосветловку уничтожает якобы украинская армия.



Интересно, что при этом пропагандисты рассказывают, как в поселках располагался добровольческий украинский батальон «Айдар», что автоматически означает, что огонь по нему вела противоположная сторона – формирования под контролем России.

«Поселок был оккупирован карательным нацбатальоном «Айдар». Эти кадры сделаны 29 августа 2014-го, на следующий день после того, как каратели были выбиты из поселка. Вот все, что осталось от детского сада: здание было убежищем для 150-ти жителей», – далее в сюжете рассказывается, что артиллерийскими обстрелами якобы украинских карателей в Новосветловке было убито шестеро местных жителей, в том числе, подросток 16-ти лет.

Героиня сюжета, воспитатель детсада, говорит, что ей «трудно объяснить детям, кто их разбомбил и разрушил всю их жизнь».

В целом, если отбросить неправдивый вывод, а послушать сам рассказ местных, так все и было: подконтрольные России формирования выбивали из поселка силы АТО, используя реактивные системы залпового огня.

Похожий ход мысли – и в рассказе о Хрящеватом: героиня сюжета рассказывает, что местные жители прятались в подвале от обстрелов вместе с бойцами батальона «Айдар». Затем следует вывод о том, что Украина разрушила поселок артиллерией. Очевидно, что эти два факта противоречат друг другу.

Какова история Хрящеватого и Новосветловки на самом деле?

13 апреля украинские подразделения вошли в Хрящеватое, а 14-го в Новосветловку.

Последующие две недели поселки обстреливались формированиями, подконтрольными России,из САУ, танков, минометов, «Градов» и РСЗО «Ураган», ведь в них находились украинские добровольцы.



28 августа силы АТО отступили от Новосветловки и Хрящеватого. Поселки были почти полностью разрушены.

Позже комбат «Айдара» Сергей Мельничук вспоминал, что батальон был вынужден отступить в связи с многократным численным превосходством российских гибридных войск: «Виден был почерк российских войск, которые работали в Чечне. Идут танки и просто дом за домом уничтожают. Выстрел танка – разрушенный дом».



Задачей украинской армии в Новосветловке и Хрящеватом было перекрыть поставки подкреплений к группировкам из России, закрыв трассу М04, а после этого – освободить Луганск.



Украинская армия заходила с тыла на город, поэтому по ней, а значит и по Новосветловке и Хрящеватому, где она находилась, били российские гибридные силы.



«Украинцы взорвали колонну во время эвакуации»

Кроме того, в сюжете говорится, что во время боев украинская армия «проявила милость» и предложила местным жителям эвакуироваться, но это закончилось трагедией: «Приехали два «Урала». Людей посадили в машины. Сказали, что отвезут их в Лутугино. Мол, там безопасно. Проехав буквально несколько сотен метров, автомобили были взорваны». Здесь нет прямого утверждения, что автобусы были взорваны украинскими войсками, но это понятно из контекста, так как речь идет о «зверствах украинской армии».

Автомобиль из эвакуационной колонный действительно был взорван – обстрелом со стороны гибридных российских формирований: об этом есть сообщение СНБО того периода.

В 2014-м году на официальной странице в Фейсбуке батальон «Айдар» писал так про выход колонны: «Эвакуировали из Новосветловки несколько десятков семей, в том числе с грудными детьми. По сформированной колонне беженцев из 26 легковых автомобилей (до отказа забитых гражданскими людьми), поднявшись на Лысую гору, прямой наводкой бил российский танк. По коридору, созданному для выхода беженцев из Хрящеватого, стреляли российские войска – эти люди сгорели заживо...».



Еще один автомобиль, но уже частный легковой, был обстрелян 20 августа вблизи Хрящеватого. Штаб АТО сообщил, что боевики стреляли со стороны поселка Самсоновское Краснодонского района. В автомобиле находилась семья с пятилетним ребенком. Мужчина и ребенок погибли на месте.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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