Зеленський сподівається на «Нормандію», Путін готує послання: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Росія продовжує перекидати війська до східного кордону України: за даними міністра оборони Андрія Тарана, військове угруповання у пограничних із Сумською, Харківською, Луганською та Донецькою областями регіонах РФ сягне цього тижня 110-ти тисяч, у анексованому Криму – 42 тисячі. До Чорного моря Москва перекинула із сусіднього Каспійського флоту додаткові 15 суден, а близько 30-ти тисяч бойовиків «служать» у лавах 1-го і 2-го армійських корпусів угруповань «ЛДНР» на окупованій частині Донбасу. За словами експертів, цього замало для повномасштабного наступу вглиб території України – треба хоча б 240 тисяч, але Москва може швидко мобілізувати оперативні резерви. Перекидання додаткових дивізій і бригад до кордону, на думку військового експерта Юрія Бутусова, і стане ознакою підготовки Росії до великої війни.

Якщо раніше Кремль стверджував, що стягує війська до українського кордону через підготовку до навчань «Захід-2021» (нагадаємо, запланованих аж на вересень), то цього тижня речник Володимира Путіна Дмитро Песков заявив, що це робиться через побоювання Росії, що в Україні «ось-ось може поновитися громадянська війна». Міністр оборони Росії Сергій Шойгу натомість заявив, що Росія скупчує війська і техніку через «загрозу з боку НАТО»: мовляв, Альянс перекинув забагато військ до західних кордонів Росії (нагадаємо, також для військових навчань).

Через це увага всього світу цього тижня була прикута до України: помолитися за зниження напруженості на окупованій частині Донбасу закликав навіть Папа Римський Франциск. Тривають зустрічі політиків – союзників України – на найвищому рівні: у Брюселі голова українського МЗС Дмитро Кулеба зустрівся із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а той після цього провів зустріч із головою Держепу США Ентоні Блінкеном. Кульмінацією перемовин про долю України стала зустріч у Парижі Володимира Зеленського, президента Франції Еманюеля Макрона та канцлера ФРГ Ангели Меркель, яка доєдналася до розмови по відеозв'язку. Після розмови Зеленський заявив, що вірить у повноцінну зустріч «нормандської четвірки» – із участю Путіна. Поки ж на 19-те квітня планується чергова зустріч політичних радників голів країн-членів «нормандського формату», на якому обговорять «план кластерів» – поетапного виконання Мінських домовленостей.

Зібрав свій «дипломатичний врожай» і Володимир Путін: цього тижня йому вдруге зателефонував президент США Джо Байден і запропонував зустрітися. І хоча одразу після цього Вашингтон запровадив чергові санкції проти декількох російських компаній та посадовців за вплив на американські вибори і руйнівну поведінку за кордоном, експерти заговорили про можливе відтермінування «великої війни». Тим більше, що 22-23-го квітня у форматі відеоконференції відбудеться Глобальний кліматичний саміт, на який Байден запросив Путіна. Одразу ж після розмови стало відомо, що два ракетні есмінці ВМФ США, що прямували до Чорного моря, туди не прибудуть.

Сам же Путін 21 квітня проголосить послання Федеральним зборам Російської федерації (минулого року у ньому він, наприклад. запропонував змінити Конституцію РФ, що дозволило йому знову балотуватися у президенти). В ЗМІ з'явилася інформація, що напередодні цього голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін може «звернутися» до господаря Кремля з одним із трьох прохань: або домомогти бойовикам військовою силою, або приєднати до Росії, або визнати як незалежну державу. Який варіант є найбільш ймовірним, і як відповість Путін?

На самій окупованій частині Донбасу напруга, за словами місцевих, «сягла піку»: адмінбудівлі укріпляють мішками із піском, місцеві ватажки та ЗМІ заявляють про неминучий український наступ, а мешканці околиць Донецька все частіше чують вибухи. Військові очікують, що військова провокація бойовиків на лінії зіткнення і може стати приводом для «втягування» України у «велику війну» - а далі під приводом захисту «своїх громадян» може підтягнутися і офіційна Росія. Як це може відбутися, ми з'ясували на прикладі одного вибуху нібито в окупованій Ясиноватій: «ДНР» звинуватило Україну в обстрілі, а прилетіло, схоже, до підконтрольної Україні Авдіївки.

А вже у суботу журналіст Радіо Свобода і сам став свідком обстрілу українських позицій угрупованнями з окупованої території:

Цього тижня виповнилося 7 років після серії захоплень адмінбудівель, управлінь міліції ті СБУ в містах Донбасу: свідки пригадують, як це було (обурюючись пасивністю та навіть можливій співпраці із бойовиками міліції), та припускають – чи можливе повторення подібного.

Наша чергова прогулянка тилом бойовиків – містечком Іловайськ (життя в якому сходить нанівець, попри гучний статус «міста-героя», яке дале йому угруповання «ДНР») – та селищем Олександрівським, де нещодавно від невідомого вибуху загинула 4-річна дитина.

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