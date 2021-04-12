Держсекретар США обговорив із генсекретарем НАТО «провокаційні дії Росії» біля кордонів України

Державний секретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у понеділок обговорили необхідність негайного припинення концентрації російських військ поблизу кордону з Україною.

«Ентоні Блінкен поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, щоб обговорити наш єдиний підхід у відповідь на провокаційні дії Росії вздовж кордонів України», –повідомив у твітері речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Сам Ентоні Блінкен про розмову висловився так: «Ми погодились, що Росія повинна припинити небезпечне нарощування військової потужності і триваючу агресію уздовж кордонів України».

У пресрелізі Держдепартаменту йдеться, що сторони обговорили низку питань, зокрема «негайну необхідність припинення Росією агресивного нарощування військової потужності вздовж кордонів України і в окупованому Криму».

Бесіда відбулася перед поїздкою Ентоні Блінкена до Брюсселя, зазначили в Держдепартаменті США.

Ентоні Блінкен у Брюсселі приєднається до міністра оборони США Ллойда Остіна, який розпочав серію візитів для зустрічей з союзниками США через загострення агресії Росії проти України.

Росія останнім часом значно нарощує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, які грубо порушують умови режиму припинення вогню, але при цьому намагається звинуватити в цих порушеннях українські війська. Крім того, значне нарощування російських військ у Криму й біля кордонів України викликає в Києва і його західних союзників занепокоєння з приводу можливості нового відкритого вторгнення російських військ до України.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США та ЄС), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.