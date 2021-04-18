Папа Римський закликав запобігти зростанню напруженості на окупованій частині Донбасу

Папа Римський Франциск закликав запобігти зростанню напруженості на окупованій частині Донбасу, проказавши разом із паломниками у Ватикані окрему молитву за мешканців цих теренів і закликавши сприяти мирові й запобігти ескалації насильства.

«Із тривогою слідкую за подіями на окремих теренах східної України, де протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню, з неспокоєм слідкую за зростанням воєнної діяльності. Будь ласка, наполегливо прошу запобігти зростанню напруження, щоби, навпаки, здійснювалися жести, спроможні підтримувати взаємну довіру та сприяти примиренню та мирові, які дуже потрібні та дуже бажані. Щоби була взята до серця також важка гуманітарна ситуація, в якій живе місцеве населення, якому висловлюю свою близькість і за яке заохочую вас молитися. Помолімося разом», – сказав папа Франциск після недільної молитви до вірних, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, як повідомляє Інформаційний портал Святого Престолу.

Це був перший за тривалий час особистий виступ папи з вікна Апостольського палацу перед вірянами на площі Святого Петра, яких зібралося цього разу лише кількасот після деякого послаблення в Римі й Ватикані карантинних обмежень проти коронавірусної пандемії.

Як сказав папа присутнім, він уже скучив за особистими виступами перед людьми на площі: якийсь час усі ці виступи могли відбуватися лише онлайн із приміщень папської бібліотеки – і це, за словами папи Франциска, не робило його щасливим.