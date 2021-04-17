«Треба розказати суспільству, хто сьогодні заробляє на війні» – Турчинов до Зеленського

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов в інтерв’ю Радіо Свобода нагадав, що нинішній президент Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії обіцяв «завершити війну».

Зокрема йшлося про те, що потрібно «просто перестати стріляти».

«Це перше. А другий його аргумент був: «Війну вони не припиняють, тому що вона їм вигідна, тому що вони на війні заробляють». Я хочу запитати у пана Зеленського: скажи, будь ласка, а хто зараз заробляє на війні, кому зараз вигідна війна в Україні? Тому тобі треба або вибачитися перед Порошенком за цю брехню, або розказати суспільству, хто сьогодні заробляє на війні, кому вона сьогодні вигідна. Я пам’ятаю, як на більшості телеканалів розповідали: «Війна не припиняється, бо вона їм вигідна, вони на війні заробляють. Як тільки їх не буде, війна припиниться. Припинимо стріляти, не буде мотивації на цьому заробляти і війни не буде». Вже другий рік президентства пана Зеленського, і ми бачимо, що всі ці розмови про «мір», про припинення війни, всі ці «мірні» ініціативи – це чергова бульбашка», – сказав Турчинов.

У інтерв’ю Радіо Свобода Турчинов також прокоментував заяву Володимира Зеленського про «ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили», а також недавні слова президента, що українській армії не слід було звільняти Шуми.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.