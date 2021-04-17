Турчинов розповів про «головний ресурс» України у протистоянні з Путіним

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов в інтерв’ю Радіо Свобода розповів про «головний ресурс» України у війні проти президента Росії Володимира Путіна.

«Головний наш ресурс, те, чого немає у Путіна – це люди, які готові захистити свою країну. За час війни, а в нас восьмий рік йде війна, пройшло, прийняло участь у бойових діях понад 200 тисяч людей, які сьогодні складають наш «золотий резерв», реальний резерв. Це не просто резервісти, це воїни, які мають бойовий досвід. Люди, які захистили країну у 2014 році, люди, які у випадку критичної ситуації зроблять це знову. Це вмотивовані люди», – наголосив Турчинов.

Він вважає, що у російської армії такої мотивації немає.

«У них немає бажання реально вмирати в Україні. Зрозуміло, у Путіна потужніша армія, ядерна зброя, тощо. Але у нього немає такого мотиваційного ресурсу, який є у наших захисників України. А на війні це дуже важливо. Це принципова річ!» – заявив екссекретар РНБО.

За його словами, стратегія Києва полягала в тому, що втрати Росії в України мають бути значно більшими, ніж ті здобутки, які вона отримує від цього конфлікту.

«І саме це зупинить Путіна. Саме це напередодні виборів не дасть йому вмитися кров’ю в Україні. Тому його дії сьогодні – це більше демонстративна формула. Ви ж розумієте, коли готується реальна військова операція, то війська приховано перекидаються. Більше того, йому то і перекидати не треба війська, тому що у нього вздовж нашого кордону розташовані дуже потужні армійські угруповання», – підкреслив Турчинов.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. Росія, за даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США, ЄС, G7), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.