Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякування і агресії з боку Росії – Квін

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін заявила, що Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякування і агресії з боку Росії. Про це вона сказала під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем на Яворівському полігоні.

«Поки ми тут, на цій церемонії, десятки тисяч російських військ перебувають біля кордону з Україною і на українській території Криму, і їхня чисельність збільшується. Сполучені Штати і наші союзники й партнери в НАТО і Європі глибоко стурбовані цією ескалацією. Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякування і агресії з боку Росії», – сказала Квін.

За її словами, на тлі російських провокацій важливо пам’ятати, що Україна 2021 року та її Збройні сили значно відрізняються від того, чим вони були у 2014-му.

«Наша спільна робота спрямована на те, щоб перетворити українські Збройні сили на сили, які є оперативно сумісними із стандартами НАТО», – додала Квін.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. Росія, за даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США, ЄС, G7), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.