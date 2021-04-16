Зеленський розраховує на підтримку Італії у протистоянні російській агресії

Президент України Володимир Зеленський розраховує на активну роль та підтримку Італії у боротьбі з агресією Росії. Про це він заявив в інтерв’ю виданню La Repubblica, яке опублікував Офіс президента 16 квітня.

«Росія не припиняє спроб дестабілізації нашої країни, а через нас – і Європи. Хвилі дезінформації, популяризація конспірологічних теорій змови, підтримка розколів у європейських суспільствах, намагання втручатись у вибори в різних країнах, кібератаки – все це робиться цілеспрямовано та системно. Ви це добре знаєте. Але найбільш цинічним все ж є те, що відбувається на сході України, тож я запрошую представників італійських політичних сил особисто відвідати Донбас, щоб на власні очі побачити наслідки війни, що триває», – заначив Зеленський.

Він додав, що очікує на встановлення особистих контактів з новим італійським керівництвом.

Президент вважає, що Україна та Італія мають «значний невикористаний потенціал» у економічних відносинах.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. Росія, за даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США, ЄС, G7), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.

Дивіться також: Скупчення військових Росії поблизу кордонів України