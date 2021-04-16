Україна не піде в наступ на Донбасі – Зеленський

Росія та її гібридні сили провокують українських військових на Донбасі, але Україна не піддається на цей тиск. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю виданню Le Figaro перед початком свого робочого візиту до Франції.

«Вони стріляють і чекають, що ми будемо відповідати так само. Мало того, вони «чекають», що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм «такого щастя». Ми бачимо їхню риторику, риторику оточення Президента Російської Федерації. Я вважаю це дуже небезпечним для нас, для Європи і, врешті-решт, для його країни. Це небезпечна риторика, коли ти говориш, що ми в будь-якому разі готові захищати «наших» російських громадян», – ідеться в тексті, оприлюдненому офіційним сайтом глави української держави.

16 квітня Зеленський прибуває з робочим візитом до Франції, де матиме переговори з президентом цієї країни Емманюелем Макроном.

За словами президента України, деякі деталі щодо нинішньої ситуації на Донбасі стануть темою обговорення в Парижі віч-на-віч, а потім ще буде відеозустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Поки у нас такий «нормандський формат». Але це важлива підготовча зустріч до зустрічі у «нормандському форматі», – зазначив президент.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. Росія, за даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США, ЄС, G7), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.

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