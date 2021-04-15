Зеленський розповів про перебіг засідання РНБО і формат зустрічей з Макроном і Меркель у Парижі

Президент України Володимир Зеленський розповів журналістам, що у перебігу засідання Ради національної безпеки і оборони у четвер обговорювалося загалом сім питаннь, втім найголовніше – «питання Донбасу».

«Найголовніше питання Донбасу розглядалося таємно, деталі я не можу назвати. Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Є, дійсно, питання, ми готові відповідати на ці питання, армія готова – це найголовніше», – сказав Зеленський.

Друге питання розгляду РНБО, це санкції до «другої частини» контрабандистів, зокрема до 12 осіб, сказав Зеленський, і додав, що було розглянуто також багато економічних питань.

Він повідомив, що запропонував розробити законопроєкт про «статус олігарха».

«Ми підтримуємо великий бізнес в Україні, будь-який бізнес, але вплив олігархів на Україну, на її вибір, на економіку, на закони, на Верховну Раду, цього, мені здається, допускати більше не можна», – сказав Зеленський. Деталей про інші питання РНБО він не назвав.

За словами президента України, деякі деталі щодо нинішньої ситуації стануть темою обговорення з президентом Франції Емманюелем Макроном завтра у Парижі віч-на-віч, а потім ще буде відеозустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Поки у нас такий «нормандський формат». Але це важлива підготовча зустріч до зустрічі у «нормандському форматі», – зазначив президент.

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