Зеленський поїде до Франції 16 квітня – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поїде з робочим візитом до Франції 16 квітня, повідомив Офіс президента.

«Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою 16 квітня здійснить робочий візит до Французької Республіки. Плануються переговори глави держави з президентом Франції Емманюелем Макроном. Також відбудеться зустріч перших леді – Олени Зеленської та Бріжит Макрон», – інформує Офіс президента.

Зеленський здійснить візит до Франції на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.