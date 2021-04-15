Зеленський обговорив із президентом Європейської ради концентрацію військ РФ на кордоні з Україною

Президент Європейської ради Шарль Мішель і президент України Володимир Зеленський у четвер провели телефонну розмову, в перебігу якої обговорили концентрацію російських військ на кордоні з Україною, повідомляє пресслужба європейського органу.

«Президент Шарль Мішель висловив глибоку стурбованість через триваюче значне скупчення російських збройних сил на кордоні з Україною і в незаконно анексованому Криму. Такі масштабні військові рухи є загрозливою і дестабілізуючою діяльністю. Президент Європейської ради висловив непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. ЄС єдиний в своїй солідарності з Україною», – йдеться в повідомленні.

На сайті Європейської ради вказано, що Шарль Мішель повторив свій заклик до Росії дотримуватися принципів і зобов’язань ОБСЄ щодо прозорості пересування військових.

«Він також нагадав про повну підтримку ЄС зусиль в «нормандському форматі» і Тристоронній контактній групі і закликав до повного виконання Мінських угод як шляху до стійкого врегулювання», – йдеться в повідомленні.

Також Шарль Мішель підтвердив участь у саміті «Кримської платформи» 23 серпня.

Повідомляється, що тему України міністри закордонних справ ЄС обговорять у понеділок, вони також проведуть неформальний обмін думками з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«Ми цінуємо підтримку Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України. Рішуча та адекватна реакція з боку міжнародного співтовариства – запорука запобігання подальшій ескалації, збереження життів», – цитує слова Володимира Зеленського щодо зустрічі з Шарлем Мішелем сайт Офісу президента.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. Росія, за даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США, ЄС, G7), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.

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