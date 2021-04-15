Офіс президента анонсував засідання РНБО 15 квітня. На порядку денному Донбас і контрабанда

Офіс президента України анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони, яке має відбутися 15 квітня.

Згідно з повідомленням, на порядку денному – детальне обговорення безпекової ситуації на сході країни та ситуації в національній економіці.

«Одне з ключових питань порядку денного РНБО зі зрозумілих причин буде розглянуте в таємному режимі і стосуватиметься обговорення ситуації на Донбасі. Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами», – заявили в Офісі президента.

Крім того, члени Ради нацбезпеки розглянуть другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем.

«Контрабанда, яка за десятиліття набула загрозливих масштабів, суттєво підриває нашу економічну безпеку та вимагає невідкладних рішень. Окрім спеціалізованих антиконтрабандних рішень, на засіданні будуть обговорені більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави», – розповіли в Офісі президента.

Серед важливих питань також кібербезпека. Окремо будуть винесені на розгляд спеціальні питання від президента України Володимира Зеленського.