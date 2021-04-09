Росія відмовилася від переговорів лідерів «нормандської четвірки» – ОП

Російська Федерація відмовилася провести переговори лідерів «нормандської четвірки», про які українська сторона просила після ескалації бойових дій на Донбасі. Про це в оприлюдненому 9 квітня інтерв’ю LB.ua сказав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Він зазначив, що зараз плануються переговори між президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном.

За словами Жовкви, Росія робить усе, щоб переговори в мінському та нормандському форматах були неконструктивними.

Раніше канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон закликали Росію провести переговори «нормандської четвірки».

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України на півночі, сході й півдні.

1 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщає збройні сили на своїй території на свій розсуд, і це «не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить ніякої загрози».

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.