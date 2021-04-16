Посли G7 вітають ініціативу Зеленського ліквідувати ОАСК

Посли «Групи семи» вітають ініціативу президента України Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва. Посли вважають це важливим кроком всебічної реформи судової системи в Україні.

«Важливо, щоб суд, що замінить ОАСК, був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність. Реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів є також важлива для забезпечення високого рівня доброчесності суддів», – йдеться в заяві послів G7 у твітері.

13 квітня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

В Офісі президента послалися на 125-ту статтю Конституції України, в якій мовиться, що суд створюється, реорганізовується чи ліквідується законом, проєкт якого вносить у парламент президент після консультації з Вищою радою правосуддя.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу».

Національне антикорупційне бюро України у березні повідомило, що завершило розслідування в справі «плівок ОАСК». Серед 10 підозрюваних – голова ОАСК Павло Вовк та його заступники.

Водночас детективи НАБУ і прокурори САП наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, «оскільки у межах справи ще не надійшли усі результати експертиз, а інші необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі».

Ще в липні 2020 року Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.