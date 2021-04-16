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16 квітня 2021, Київ 10:51
Новини | Політика

Посли G7 вітають ініціативу Зеленського ліквідувати ОАСК

13 квітня президент вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва

Посли «Групи семи» вітають ініціативу президента України Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва. Посли вважають це важливим кроком всебічної реформи судової системи в Україні.

«Важливо, щоб суд, що замінить ОАСК, був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність. Реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів є також важлива для забезпечення високого рівня доброчесності суддів», – йдеться в заяві послів G7 у твітері.

13 квітня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

В Офісі президента послалися на 125-ту статтю Конституції України, в якій мовиться, що суд створюється, реорганізовується чи ліквідується законом, проєкт якого вносить у парламент президент після консультації з Вищою радою правосуддя.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу».

Національне антикорупційне бюро України у березні повідомило, що завершило розслідування в справі «плівок ОАСК». Серед 10 підозрюваних – голова ОАСК Павло Вовк та його заступники.

Водночас детективи НАБУ і прокурори САП наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, «оскільки у межах справи ще не надійшли усі результати експертиз, а інші необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі».

Ще в липні 2020 року Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

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