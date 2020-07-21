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21 липня 2020, Київ 12:00
Новини | Політика

Суддя Вовк: «група іноземних агентів» намагається захопити судову гілку влади

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляє, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

«Група іноземних агентів і їхніх поплічників на замовлення іноземних держав намагається захопити судову гілку влади і через неї контролювати президента, країну, позбавити її суверенітету. Для цього і використовується такі інституції, як НАБУ. Ситуація з ОАСК – частина цієї схеми, реалізації якої не можна допустити», – написав суддя у фейсбуці зранку 21 липня.

19 липня Павло Вовк заявив, що йому не вручали підозру детективи, як про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації. За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

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