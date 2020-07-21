Суддя Вовк: «група іноземних агентів» намагається захопити судову гілку влади

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляє, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

«Група іноземних агентів і їхніх поплічників на замовлення іноземних держав намагається захопити судову гілку влади і через неї контролювати президента, країну, позбавити її суверенітету. Для цього і використовується такі інституції, як НАБУ. Ситуація з ОАСК – частина цієї схеми, реалізації якої не можна допустити», – написав суддя у фейсбуці зранку 21 липня.

19 липня Павло Вовк заявив, що йому не вручали підозру детективи, як про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації. За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».