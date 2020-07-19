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19 липня 2020, Київ 11:09
Новини | Політика

Суддя Вовк заперечив вручення йому підозри

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк стверджує, що йому не вручали підозру детективи, як про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

«Мені ніхто не вручав ніяких підозр. Я зараз перебуваю у відпустці, після завершення якої правовим шляхом і в порядку передбаченим законом буду доводити свою правоту. Я також хочу висловити слова підтримки суддям ОАСК, безсумнівно втомленим від нескінченних обшуків і безпідставних звинувачень, які лунають на адресу суду з вуст псевдоактівістов і псевдожурналістів», – написав Вовк у фейсбуці 18 травня.

Він заявив, що обшуки в суді є «черговою спробою тиску на ОАСК» і на нього особисто.

«Але я у відставку не піду. Це політика. Якщо ж говорити про право, а не про політику, то потрібно зазначити, що чергові «підозри» оголошені на ті ж факти, що і рік тому. Фактам, яким вже була дана певна оцінка. По яких є експертизи, які доводять фальсифікацію записів. Щодо яких порушено всі можливі норми КПК. Що стосується по-новому фальсифікованих плівок, то раджу наступного разу пошукати більш продуктивних і креативних режисерів. Рік «клеїти» сценарій узурпації влади – це потрібно вміти», – заявив Павло Вовк.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації. За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

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