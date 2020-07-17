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17 липня 2020, Київ 19:24
Новини | Суспільство

НАБУ повідомило про підозру голові Окружного суду Вовку та ще п’ятьом суддям

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям, повідомляє НАБУ 17 липня.

Крім того, повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації. За даними відомства, наразі це Зеновій Холоднюк.

«Детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові ДСА. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам», – повідомляє пресслужба НАБУ.

Деталей підозри в Бюро не назвали.

Раніше НАБУ повідомило про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та приміщенні Державної судової адміністрації. В самому ОАСК зазначили, що обшуки відбувається у справах Майдану, проте заявили про порушення територіальної підсудності справи.

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