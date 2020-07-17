НАБУ повідомило про підозру голові Окружного суду Вовку та ще п’ятьом суддям

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям, повідомляє НАБУ 17 липня.

Крім того, повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації. За даними відомства, наразі це Зеновій Холоднюк.

«Детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові ДСА. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам», – повідомляє пресслужба НАБУ.

Деталей підозри в Бюро не назвали.

Раніше НАБУ повідомило про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та приміщенні Державної судової адміністрації. В самому ОАСК зазначили, що обшуки відбувається у справах Майдану, проте заявили про порушення територіальної підсудності справи.