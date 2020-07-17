ДБР підозрює слідчого Нацполіції в незаконному затриманні учасника Революції гідності в 2014-му

Слідчі Державного бюро розслідувань 17 липня повідомили про підозру старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Нацполіції через ймовірне правопорушення щодо учасника протестів у Києві в лютому 2014 року. Про таке рішення Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, повідомляє пресслужба Бюро.

За даними слідчих, йдеться про співробітника Нацполіції, який на момент подій був слідчим Святошинського районного управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві.

«За даними досудового розслідування, 18 лютого 2014 року підозрюваний правоохоронець, за відсутності будь-яких доказів вчинення масових заворушень, здійснив службове підроблення та незаконно затримав учасника акцій протесту за вчинення нібито ним масових заворушень в центральній частині міста Києва», – повідомляють у ДБР.

Відтак слідчого підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, перевищенні влади та службових повноважень правоохоронця та завідомо незаконному затриманні, вчиненому за попередньою змовою в «інших особистих інтересах».

«Наразі вирішується питання щодо вручення підозрюваному клопотань про застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади», – зазначає пресслужба Бюро.

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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.