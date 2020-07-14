Справи Майдану: до суду передали обвинувальні акти стосовно двох черкаських суддів

До суду передали обвинувальні акти стосовно двох колишніх суддів одного з районних судів Черкас, повідомив Офіс генерального прокурора. Їм інкримінують протиправне переслідування учасників Євромайдану в січні 2014 року.

За даними слідства, у січні 2014 року судді винесли неправосудні рішення стосовно 17 учасників акцій про обрання їм запобіжних заходів. 14 із них взяли під варту, 3 – помістили під домашній арешт, в результаті чого затриманих було незаконно позбавлено волі.

«Рішення приймались без достатніх та належних доказів про вчинення ними масових заворушень задля перешкоджання організації та проведенню подальших мирних зборів та мітингів в місті Черкасах та інших регіонах», – заявили в прокуратурі.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.