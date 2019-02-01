ГПУ заявляє про завершення слідства проти судді з Києва у справі Майдану

Генеральна прокуратура України повідомляє, що завершила розслідування стосовно судді Дніпровського райсуду Києва в рамках справ Майдану.

Її підозрюють у винесенні завідомо неправосудних рішень про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою щодо двох людей, яких 18 лютого 2014 року було «незаконно затримано, сфальсифіковано матеріали провадження і притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях, а до суду подані незаконні клопотання про їх арешт».

Крім того, судді інкримінують винесення завідомо неправосудного рішення і щодо учасника автопробігу «Автомайдану» до резиденції «Межигір’я».

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Як повідомили 31 січня в прокуратурі, дії судді кваліфікують за статтями «незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, здійснене за попередньою змовою групою осіб» і «постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, що спричинило тяжкі наслідки».

Стороні захисту відкрили доступ до матеріалів, і після ознайомлення підозрюваної з матеріалами провадження обвинувальний акт направлять до суду, додали в ГПУ.

«В іншій частині досудове розслідування триває. Збираються та перевіряються на предмет достатності для притягнення до кримінальної відповідальності докази стосовно співучасників цих та інших злочинів, вчинених під час акцій протесту у 2013-2014 роках», – наголошують у прокуратурі.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення тодішньої влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.