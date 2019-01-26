Покерувати «Межигір’ям» – мало охочих. Бояться Януковича?

Нацагентство з управління і розшуку активів (АРМА) продовжило конкурс на пошук управителя арештованої резиденції екс-президента Віктора Януковича «Межигір’я» до кінця лютого. Хоча днем раніше АРМА анонсувало «оголошення переможця конкурсу». Конкурс в останній момент продовжили через обурення і тиск громадських організацій та журналістів-розслідувачів, свідчать як їхні заяви, так і, великою мірою, відповіді АРМА Радіо Свобода. Як розвиваються події? І хто отримав би «Межигір’я» у користування, якби конкурс таки завершився? Радіо Свобода зібрало найважливіші факти про це.

25 січня Нацагентство з управління і розшуку активів (АРМА) оголосило продовження конкурсу на пошук управителя арештовано резиденцією екс-президента Віктора Януковича «Межигір’я» до 28 лютого. Про це заявив директор АРМА Антон Янчук.

За його словами, попри «надзвичайний розголос» щодо конкурсу, до нього долучилися лише дві юридичні особи: ТОВ «Атлант Девелоп» і ГО НПУ «Межигір’я», але звернення журналістів-розслідувачів до АРМА дало шанс, що розголос збільшиться і бізнес долучиться до конкурсу, якщо його продовжать.

Завдяки активній позиції журналістів-розслідувачів ми отримали надію і шанс продовжити конкурс

«Ми двічі продовжували конкурс, залучали медіа, зверталися до бізнесу. Все зробили, що могли. І саме завдяки активній позиції журналістів-розслідувачів ми отримали надію і шанс продовжити конкурс і залучити бізнес до конкурсу, – відповів Янчук Радіо Свобода.

Раніше українські журналісти-розслідувачі з редакцій різних ЗМІ, об’єднаних довкола проекту «Янукович-лікс», висловили занепокоєння непрозорістю відбору нового управлінця для резиденції «Межигір’я».

Жоден представник громадськості не мав можливості оцінити якість пропозицій учасників – попри те, що саме завдяки зусиллям громадськості парк та резиденції не були по-варварськи розграбовані

«Днями стало відомо, що претендентів на керування було всього двоє: громадська організація, яка останні п’ять років управляє «Межигір’ям», а також комерційна компанія, деталі якої АРМА досі тримає в секреті. Наскільки нам відомо, жоден представник громадськості не мав можливості оцінити якість пропозицій учасників – попри те, що саме завдяки зусиллям громадськості парк та резиденції не були по-варварськи розграбовані», – йдеться у їхній заяві.

На початку конкурсу для потенційних управителів «Межигір’я» в АРМА усно пообіцяли Радіо Свобода, що на засідання з відбору кандидатів та визначення переможця представників медіа обов’язково покличуть.

Проте начальник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін 25 січня зауважив, що тендерний комітет, який аналізував кандидатів, не був закритим для медіа, хоча дату її проведення й не анонсували. Тоді як Антон Янчук заявив Радіо Свобода, що медіа не зверталися письмово щодо участі у засіданні тендерного комітету, який оцінював кандидатів в управителі «Межигір’я». Однак він пообіцяв, що надалі ЗМІ запрошуватимуть на всі засідання з цієї теми, та загалом – залучать громадськість до обговорення кандидатів та їхніх бізнес-планів щодо «Межигір’я».

«Я бачив нашу вхідну кореспонденцію: жодне медіа не зверталося про участь у цьому тендерному комітеті. Але ми робимо висновки з інформації. Надалі анонсуватимемо всі засідання тендерного комітету щодо Межигір’я», – запевнив Янчук.

Хронологія подій

2 серпня 2017 року суд визнав незаконними угоди 2007 року, за якими «Межигір’я» припинило бути державною власністю.

6 липня 2018 року «Межигір’я» передали в управління АРМА – таким було рішення Печерського суду. За законом АРМА може продати переданий йому актив або провести конкурс і знайти для нього компанію-управителя, яка зможе отримувати вигоду від користування цим майном, частину з якої залишає собі, але більшість – повертає державі.

У листопаді 2018 року АРМА оголосило конкурс на управителя резиденцією. До 25 січня його продовжували двічі. Досі на конкурс подалися лише дві юридичні особи – маловідома комерційна компанія та громадська організація, яка опікується резиденцією нині.

Минулого тижня відбувся тендерний комітет АРМА, на якому, за неофіційною інформацією, вже визначили переможця.

24 січня АРМА зробило анонс брифінгу, де «буде оголошено переможця конкурсу». До цього в Нацагентстві повідомляли, що конкурсантів лише двоє, але наводили лише назву громадської організації, фірму-конкурсанта – не називали.

Того ж дня українські журналісти-розслідувачі стали бити на сполох. Вони наголосили на непрозорості такого відбору та визначення переможця. І – підготували і спільну заяву.

24 січня журналісти-розслідувачі та представники організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна» зустрілися з керівництвом АРМА.

25 січня на брифінгу керівники АРМА оголосили, що конкурс продовжили втретє – до 28 лютого. Очільник АРМА Антон Янчук запевнив, що відтепер на тендерний комітет, який оцінюватиме учасників, щоразу запрошуватимуть медіа.

28 лютого – подача заявок на конкурс з вибору управителя «Межигір’я» має завершитися.

Хто міг перемогти у конкурсі?

ГО НПУ «Межигір’я» – громадська організація, яка вже 5 років дбає про резиденцію, залучає для неї благодійні кошти, проводить ремонти, водить екскурсії, координує соціальні проекти у «Межигір’ї». Оскільки організація не є прибутковою, вона не відповідає одному з критеріїв відбору, відтак не може в ньому перемогти, пояснюють в АРМА.

ТОВ «АТЛАНТ ДЕВЕЛОП» – до цього не відома широкому загалу компанія. Формально вона відповідає критеріям відбору, однак щодо неї є зауваження у громадськості, а також, на думку експертів та активістів, немає гарантії, що за нею не стоїть оточення самого ж Віктора Януковича.

ГО НПУ «Межигір’я» утворили після втечі екс-президента Віктора Януковича до Росії. До неї увійшли ті громадські активісти, які взяли резиденцію під контроль, щоб вона не була розікрадена та не прийшла у занепад. Відтоді представники організації доглядають за нею, збирають кошти на неї, дбають про тварин і будівлі, організують відвідування для охочих, проводять у резиденції масові заходи.

Найкраще, щоб «Межигір’я» не стало бізнес-проектом для отримання максимального прибутку на вимогу АРМА, а щоб воно збереглося в первісному вигляді, як музей корупції та у перспективі – національний парк, заявив Радіо Свобода комендант резиденції, голова ГО НПУ «Межигір’я» Денис Тарахкотелик.

Ми п’ять років управляємо цим об’єктом, але юридично наш статус і повноваження досі повністю не визначено. Проте – всі бачили нашу роботу

«Чи можемо ми долучитися, але вже не у статусі громадської організації (як радив директор АРМА Антон Янчук – ред.)? Нам усім треба про це між собою порадитися, чи будемо брати участь в іншій формі. Ми п’ять років управляємо цим об’єктом, але юридично наш статус і повноваження досі повністю не визначено. Проте – всі бачили нашу роботу… Виглядає, що хотіли все це вирішити корумповано. Але злякалися розголосу,– припускає Тарахкотелик. – Загалом ми вважаємо, що «Межигір’я», не має бути надприбутковим, як того хочуть в АРМА. Найкраще, щоб це був національний парк, музей корупції та реабілітаційний центр, і все це зберігалося у первісному вигляді. Я не наполягаю, щоб саме я чи наша організація надалі цим займалася. Наприклад, може бути як у Центральному парку Нью-Йорка: він є державним, і земля і майно, але в управлінні громади. І держава це контролює. В такому статусі менший ризик зловживань, і в об’єкт можна інвестувати».

25 січна на брифінгу Антон Янчук закликав ГО НПУ «Межигір’я» долучитися до продовженого конкурсу, але вже змінивши свій статус на прибутковий.

ТОВ «АТЛАНТ ДЕВЕЛОП» – компанія, яку до цього не згадували жодні медіа. У базах даних юридичних осіб ідеться, що вона зареєстрована у столиці, за адресою вулиця Круглоуніверситетська, будинок 7, офіс 26 – це в безпосередній близькості від урядового кварталу.

Засновник і директор – житель Білої Церкви Андрій Вікторович Спину. Що про нього відомо?

У 2012 році Андрія Спину можна знайти у списку вступників до Білоцерківського медичного коледжу.

Вже у 2016 нинішній керівник фірми-претендента на управління «Межигір’ям» виринає у переліку посадовців військової частини А2892, як фельдшер першого зенітного ракетного дивізіону. За той рік він заробив близько 87 тисяч гривень, інших доходів, крім зарплатні не мав – свідчить його податкова декларація.

Утім, саме 1 червня 2016 реєструється фірма «АТЛАНТ ДЕВЕЛОП». У вересні 2017 року компанії анулювали свідоцтво платника ПДВ. У 2018 році – попередні власники - продають її. У лютому того ж року – фірма знову стає платником ПДВ. Наразі її очолює Андрій Спину, колишній медик ракетної частини з Білої Церкви, таку інформацію зібрала «Трансперенсі Інтернешнл Україна».

Чи має Андрій Спину досвід управління великими майновими комплексами? І як він планував розпорядитися «Межигір’ям?» На час виходу публікації телефон компанії не відповідав. Радіо Свобода готове надати слово Андрію Спину, чи іншим представникам цієї фірми-конкурсанта.

Цікавою є і адреса ТОВ «АТЛАНТ ДЕВЕЛОП»: У старовинному маєтку на вулиці Круглоуніверситетській, 7 офіс номер 26 – чи не найбільш «густонаселений»: за цією юридичною адресою «мешкають» 32 компанії, свідчать відкриті бази даних юридичних осіб.

Одна з них, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРГОСКАПІТАЛ», привернула увагу Радіо Свобода тим, що її керівником є людина з мало поширеним прізвищем: Логос Богдан Васильович. І він же (або його повний тезка) – був помічником народного депутата попереднього скликання від «Партії Регіонів» Володимира Струка.

Струк, виходець з Луганщини, відомий тим, що після Революції Гідності він на Луганщині закликав людей до сепаратизму та порушення територіальної цілісності України, розповідають очевидці, серед яких – і журналісти Радіо Свобода. За кілька місяців до цих подій Струк у відвертому інтерв’ю «Цензор.нет» визнав, що він є одним із тих, хто стоїть біля витоків Партії регіонів, а крім того – що серед його друзів є і злодії в законі, і нинішній очільник Києва Віталій Кличко.

Той самий бізнесмен та екс-помічник депутата Богдан Логос має компанію «Логос Консалтинг», зареєстровану в сусідньому кварталі, на вулиці Лютеранській.

Вона спеціалізується на юридичних послугах та на консультуванні бізнесу. А ще він – серед засновників громадської організації «Народна асамблея Полісся».

Організація – маловідома, але показово, що в її складі – є ще один колишній народний депутат Юрій Збітнєв та інші помічники вже згаданого екс-депутата Володимира Струка, а також помічник колишнього депутата Степана Гавриша, і навіть – син першого українського прем’єра Вітольда Фокіна – Ігор Вітольдович Фокін (або його повний тезка).

За адресою, за якою Богдан Логос заснував цю громадську організацію (в Голосіївському районі Києва) також зареєстровано понад 70 компаній з різними власниками.

Чи впливає екс-депутат, відомий своїми проросійськими заявами та контактами з Януковичем, на компанію-кандидата в управителі «Межигір’я», яка ділить один невеличкий офіс з бізнесом його помічника? Враховуючи великий суспільний інтерес, це може бути темою окремого розслідування.

Чому інші компанії не подаються на конкурс?

У АРМА стверджують: інформацію про конкурс поширювали у понад 40 загальнонаціональних медіа.

Більше того, Нацагентство звернулося до конкретних відомих компаній, які вміють керувати великими майновими комплексами.

З українських – це:

Арт-завод «Платформа»

«Експоцентр України»

Film.UA Group

PinchukArtCentre

Студія «Квартал-95»

З міжнародних – це:

Warner Bros. Entertainment

Paramount Pictures Corporation

Way Out West

Sony

Lego Company

Ці та інші компанії дали письмові відповіді, де вони в різній формі зізналися, що не зацікавлені в управлінні «Межигір’ям», звітує АРМА.

Джерела Радіо Свобода у громадській раді при АРМА не виключають, що бізнес досі боїться тиску осіб, пов’язаних з оточенням екс-президента Януковича. Зокрема – спроб втручання у свою діяльність його адвокатів чи пов’язаних з ним представників кримінальних кіл.

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«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції проходять екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.