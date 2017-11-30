Семерак: суд остаточно вирішив повернути «Межигір’я» у власність держави

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявляє, що Вищий господарський суд ухвалив рішення про повернення резиденції «Межигір’я» у власність держави.

«Поставлено остаточну крапку у справі «Межигір’я»… Далі – інвентаризація цього держмайна і визначення органу управління ним», – написав він на своїй сторінці в він у Facebook.

Семерак додав, що Мінприроди ініціюватиме надання «Межигір’ю» статусу об’єкта природно-заповідного фонду.

За його словами, цей статус «відкриє територію «Межигір’я» для людей, дозволить забезпечити догляд за рідкісними тваринами і рослинами».

Сьогодні Вищий госпсуд розглядав справу щодо визнання недійсним договору та свідоцтва права власності стосовно фірм, які пов'язують з екс-президентом Віктором Януковичем.

Як повідомляв генпрокурор Юрій Луценко, Київський апеляційний господарський суд 1 серпня визнав недійсним виведення з державної власності резиденції «Межигір’я», в якій кілька років жив колишній президент України Віктор Янукович.

Скасувати через суд передачу резиденції «Межигір’я» фірмам, близьким до екс-президента Віктора Януковича, пропонував міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. Його відомство підготувало касаційну скаргу на рішення українських судів, які раніше визнавали привласнення Януковичем «Межигір’я» законним.

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, однак після його втечі з країни у лютому 2014 року територія відкрита для відвідувачів. Нині в резиденції проходять екскурсії та громадські заходи, знімаються фільми, будівлями та зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.