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25 Січень 2019, Київ 20:39
Донбас.Реалії

13 років: як Донбас «зливає» Януковича в соцмережах

2002 рік: Віктор Янукович зустрічає у Донецьку команду «Шахтар» після перемоги на виїзді. Попереду президентські вибори, на яких його підтримає більшість жителів сходу України

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Анастасія Король

Як жителі непідконтрольної Києву частини Донбасу реагують на засудження президента-втікача на 13 років? Янукович 24 січня отримав 13 років в’язниці за державну зраду – відбути їх, щоправда, він не може, оскільки переховується в Росії. Попри колишню популярність політика на Донбасі, сьогодні на окупованих теренах йому мало співчувають.

Новина про вирок Януковичу цими днями дуже популярна на усіх ресурсах бойовиків:

Серед користувачів сепаратистських соцмереж переважає негативна і дуже експресивна реакція на прізвище «Янукович». На його захист стають одиниці, більшість називає зрадником і покладає відповідальність за війну. В агресивних репліках помітне розчарування – і жодного співчуття.

Миха Гал: «И походу мы будем обязаны его выдать по запросу – а че, заслужил».

Виктор Славянин: «Его скоро будут судить граждане ДНР и ЛНР».

Евгений Бавшин: «Жалко дядю. Был президентом. Растил страусов. А ему 13 лет впаяли. На Донбасс чё не приедешь, Янукович!? Че, сидишь там в тепле?».

Виталий Ланзант: «Надо его выдать, падлу. Пусть сидит. Из-за него десятки тысяч погибли. И еще сколько погибнет».

Олег Ст: «Такая уж судьба у всех трусов и предателей».

Сам вирок українського суду одні вважають незаконним, інші – зам’яким.

Евгений Алимский: «13 лет за то, что он натворил, мало как-то, простого человека за воровство на пожизненное могут посадить».

Андрей Петренко: «Наверное, впервые полностью согласен с решением «укроповского» суда, да ещё и по политическому делу».

Чимало реакцій жителі ОРДЛО залишають під постом колишнього «прокурора» анексованого Криму, а тепер депутата Держдуми Росії Наталії Поклонської.

І хоча Поклонська не висловила жодної конкретики ні на захист екс-президента, ні щодо звинувачення, проте її ліберальність викликала шквал коментарів незгодних.

Ян Абрамов: «Бежать из своей страны в разгар проблем – это не предательство? Наталья, ну вы и сказали...Вас тоже зацепил вирус РосПолитНеадекватизма?»

Ирина Юрчик: «Янукович как политик - директор гаража. Если у начальника гаража начались какие-то проблемы, он даст взятку. Если не помогло, он еще раз даст взятку, и еще... Но это и все, он больше ничего не умеет».

Наталья Манина: «Если хочешь быть просто человеком со своими человеческими страхами, то нечего лезть в президенты.
Все хороши, пока в стране спокойно и можно припеваючи жить.
Свой народ он предал»

Суд визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни.

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва присудила екс-президентові Януковичу 13 років ув’язнення
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