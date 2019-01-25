За що Януковича засудили до 13 років ув'язнення і як його повернути до України?

13 років присудили екс-президентові Віктору Януковичу. Таке рішення із президії Оболонського районного суду оголосив головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко. Вирок судді читали понад 8 годин. Захисники президента-втікача відкидають будь-які звинувачення, називають справу політичною й обіцяють скористатися правом на апеляційну скаргу. Кажуть, що готові дійти навіть і до Європейського суду із прав людини.

Винуватий

Президенту-втікачу Віктору Януковичу інкримінували «державну зраду», «пособництво представникам влади Росії в умисних діях, вчинених з метою зміни кордону України» і у «веденні агресивної війни».

Однак суд не взяв до уваги низку доказів сторони обвинувачення під час виголошення вироку. Колегія суддів відхилила звинувачення у посяганні на територіальну цілісність України та публічні заклики до цього. В суді мотивували це тим, що дослідили усі публічні виступи Януковича й не знайшли жодного заклику до порушень територіальної цілісності України. Крім того, судді посилаються на свідчення екс-депутата російської Держдуми Іллі Пономарьова, який стверджував, що листа зі зверненням до президента Росії та Ради федерацій про «надання всебічної допомоги та захисту» не було.

«Суду не надано переконливих доказів, які б свідчили про існування окремої заяви листа-звернення Януковича до Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації, якою той підтримав звернення самопроголошеної ради міністрів Автономної республіки Крим Аксьонова від 01.03.2014 року до президента Російської Федерації Путіна про надання всебічної допомоги та захисту Кримчан», – зачитав частину вироку суддя.

У решті звинувачень Януковича у злочинах, з боку сторони обвинувачення, суд підтримав.

«Своїми умисними протиправними діями Янукович вчинив злочин проти основ національної безпеки України

«Своїми умисними протиправними діями Янукович вчинив злочин проти основ національної безпеки України, передбачений частиною 1, статті 111 Кримінального кодексу України, а саме: державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній недоторканності та державній безпеці України. А саме надання іноземній державі Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Також своїми умисними протиправними діями Янукович вчинив злочин проти миру, передбачений частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 437 Кримінального кодексу України. А саме пособництво у веденні агресивної війни», – зачитав Владислав Дев’ятко. Вирок Януковичу – 13 років позбавлення волі з моменту його арешту.

Сторона захисту називає цю справу виключно політичною, а підзахисного – невинним. Адвокати Януковича уже заявили, що скористаються можливістю апелювати. Зокрема, звертатимуться до Європейського суду з прав людини.

Апеляційна скарга буде подана стороною захисту

«Хочу запевнити, що апеляційна скарга буде подана стороною захисту. Це однозначно. Вирок не вступив ще у законну силу, тому у нас є усі підстави апелювати», – заявив захисник Олександр Байдик.

90 засідань

Символічно, що оголошення приговору припало на 90-е судове засідання у процесі над екс-президентом України Віктором Януковичем. Підсудний не з’явився ні на судові дебати, ні на оголошення вироку (мова йде про можливість його участі через відеозв’язок). Захисники запевняють, що суд неналежно повідомив захисників та підозрюваного про призначення дати виголошення вердикту. За їхніми словами, повідомлення отримали напередодні засідання.

Тим не менш, тепер у захисту є п’ять днів, аби подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. В іншому випадку, через 30 днів рішення вступає у силу.

Військова прокуратура (як сторона обвинувачення) поки не вирішила, чи оскаржуватиме таке рішення, адже просила термін ув’язнення – 15 років. До того ж, одне із звинувачень було відхилене судом. При цьому звертають увагу, що таке рішення є прецедентом у майбутніх справах, пов’язаних із агресією проти України.

Даний вирок буде покладений в основу, відповідно до вчиненого злочину проти нашої держави представниками влади Російської Федерації

«Сторона обвинувачення вважає, що даний вирок буде покладений в основу, відповідно до вчиненого злочину проти нашої держави представниками влади Російської Федерації. А саме в Україні, а також в майбутньому на міжнародній арені щодо обвинувачення даних представників російської влади у вчиненні агресивної війни проти нашої держави», – заявив прокурор Руслан Кравченко.

«Результат цього судового розгляду є лише окремим елементом клопіткої роботи Головної військової прокуратури, направленої на встановлення усіх учасників, причетних до незаконної окупації території півострову Криму. У подальшому буде продовжуватися робота на доведення їх винуватості й збирання доказів», – наголосив ще один військовий прокурор Максим Крим.

​Що означає заочне засудження для Януковича

Мало хто вірить, що нинішня російська влада серйозно розгляне питання екстрадиції Януковича, зауважує директор «Інституту аналізу і прогнозування» Юрій Лісничий.

«Суть цього процесу – радше розставити політичні акценти тут, всередині України, і показати, що хоч хтось винен і конкретне є рішення суду стосовно подій Майдану», – каже він.

Будь-яке рішення Оболонського суду не є остаточним, оскільки це тільки перша інстанція, тож його можна буде оскаржувати, зауважує директор «Української правової консультативної групи» Надія Волкова.

Водночас, за її словами, вирок дає Україні підставу оголосити Януковича в розшук через «Інтерпол», якщо силовики доведуть відсутність у цьому випадку політичного переслідування, або звернутися до Росії в рамках договорів про міжнародну правову допомогу.

«Якщо мова йде про притягнення його до відповідальності через якість міжнародні інстанції, то Україні важливо показати, що вона вжила всіх розумних заходів, щоб ця людина отримала вирок – відбула покарання. Якщо навіть Росія не буде виконувати більшість всіх цих запитів, все ми маємо показати, що ми ці запити надсилали, ми ці повідомлення надсилали, але та сторона їх не виконала. Тоді буде шанс якось це вирішити на міжнародному рівні», – пояснює юрист.

Водночас прокурори після судового процесу запевнили журналістів, що існують відповідні механізми, проте цим повинні займатися відповідні органи. А це уже не компетенція Головної військової прокуратури.

​Чим запам’ятався суд

Оболонський суд Києва розглядав справу щодо Віктора Януковича понад півтора роки. Екс-президента підозрювали у державній зраді; пособництві в умисних діях, вчинених з метою змін меж території України, та у пособництві ведення проти неї агресивної війни. Сторона обвинувачення просила для підсудного 15 років позбавлення волі. Сам Віктор Янукович свою провину заперечує.

Справа налічує більше ніж сотню томів. Із червня минулого року суд розглядав її заочно. Серед доказів, зокрема, фігурують листи, які Янукович писав адміністрації російського президента Володимира Путіна із закликом ввести в Україну війська.

Серед свідків у цій справі були екс-міністр оборони Михайло Коваль, екс-прем’єр Арсеній Яценюк, чинний секретар РНБО Олександр Турчинов. Давав свідчення і нинішній український президент Петро Порошенко. І хоча його опитували по відеозв’язку, силовики посилили охорону будівлі суду. Особливо дісталося жінкам-журналісткам: їх обшукували і оглядали на предмет написів на тілі, нібито намагаючись виявити активістку руху Femen. Її того дня таки затримали, але методи правоохоронців викликали критику і депутатів, і самого президента.

Перехід до стадії дебатів, який відбувся у цій справі 16 серпня, запам’ятався також і бійкою між адвокатами Януковича, коли наданого державою захисника Юрія Рябовола колеги намагалися не допустити на засідання. Адвокат Віталій Сердюк тоді заявив, що Рябовол не має права представляти інтереси Януковича в суді, бо той від нього відмовився.

Далі під час дебатів був встановлений рекорд: один із адвокатів екс-президента Олесандр Байдик зачитував свою промову близько 16 годин упродовж більш ніж п’яти засідань. Головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко на одному з попередніх засідань заявив, що це найдовша промова в історії Оболонського райсуду.

Із заключним словом екс-президента також не склалося. 19 листопада адвокат повідомив про нібито його травму, отриману під час гри в теніс, через яку Януковича госпіталізували, унеможлививши таким чином його виступ у суді. Засідання перенесли на 5 грудня, але й тоді захисники екс-президента заявили про неможливість його участі в засіданні. За їхніми словами, травма Януковича настільки серйозна, що йдуть перемовини про переправку його на лікування в Ізраїль, а виступ на суді з лікарняного ліжка може принижувати гідність підсудного.

Вже на останньому етапі судового процесу суддя Владислав Дев’ятко заявив, що Януковичу надавалися всі можливості прибути до суду і висловити свою позицію, а відтак суд іде до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Під час оголошення вироку в основній частині суд ще раз на цьому наголосив.