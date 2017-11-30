Горбатюк: державі поки належить лише територія «Межигір’я», а не будівлі на ній

У Генеральній прокуратурі України заперечили повідомлення про остаточне повернення резиденції «Межигір’я» у державну власність. Як заявив в ефірі «Громадського радіо» керівник Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, наразі тільки територія «Межигір’я» належить державі, а розташовані на ній будівлі досі належать компанії «Танталіт» і колишньому президентові Віктору Януковичу. Водночас, за його словами, всі ці будівлі перебувають під арештом у рамках кримінального провадження.

«Рішення стосовно цих будівель може бути ухвалене лише за результатами судового розгляду кримінального провадження стосовно колишнього президента, чи тих людей, які допомагали йому у заволодінні Межигір’ям», – сказав Горбатюк.

За його словами, Господарський суд повернув в державну власність земельні ділянки ще у 2015 році, а сьогодні «було ухвалене рішення за позовом прокуратури Києва про визнання незаконним продажу державної резиденції «Межигір’я».

Раніше міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак заявив, що Вищий господарський суд ухвалив рішення про повернення резиденції «Межигір’я» у власність держави. Семерак додав, що Мінприроди ініціюватиме надання «Межигір’ю» статусу об’єкта природно-заповідного фонду.

За його словами, цей статус «відкриє територію «Межигір’я» для людей, дозволить забезпечити догляд за рідкісними тваринами й рослинами».

30 листопада Вищий госпсуд розглядав справу щодо визнання недійсним договору і свідоцтва права власності стосовно фірм, які пов’язують з екс-президентом Віктором Януковичем.

Як повідомляв генпрокурор Юрій Луценко, Київський апеляційний господарський суд 1 серпня визнав недійсним виведення з державної власності резиденції «Межигір’я», в якій кілька років жив колишній президент України Віктор Янукович.

Скасувати через суд передачу резиденції «Межигір’я» фірмам, близьким до екс-президента Віктора Януковича, пропонував міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. Його відомство підготувало касаційну скаргу на рішення українських судів, які раніше визнавали привласнення Януковичем «Межигір’я» законним.

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, однак після його втечі з країни в лютому 2014 року територія відкрита для відвідувачів. Нині в резиденції проходять екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями та зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.