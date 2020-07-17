НАБУ обшукує Окружний суд – як заявляють у суді, через «справи Майдану»

Національне антикорупційне бюро підтвердило 17 липня, що проводить обшуки в приміщеннях Окружного адміністративного суду Києва та Державної судової адміністрації.

«НАБУ здійснює санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адміністративного суду міста Києва та Державної судової адміністрації для вилучення предметів, речей та документів, що можуть мати значення для кримінального провадження», – повідомляє пресслужба Бюро.

Раніше цього ж дня Окружний адміністративний суд Києва повідомив про слідчо-оперативні дії, які в його приміщеннях здійснюють детективи НАБУ.

«Серед озвучених підстав – розслідування «справ Майдану». Вкотре слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи – на підставі ухвали суду (цього разу – Ленінського районного суду міста Кіровограда)», – стверджують у суді.

При цьому, за повідомленням, Окружний адміністративний суд продовжує роботу в звичайному режимі.

«Справами Майдану» – загальна назва для кримінальних проваджень, пов’язаних із перешкоджанянм мирним протестам восени-взимку 2013-2014 років.

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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.