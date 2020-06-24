ДБР завершило розслідування щодо 2 колишніх «беркутівців», ще одному оголосили підозру

У Державному бюро розслідувань повідомили про завершення досудового розслідування щодо двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення «Беркут» і про підозру ще одному колишньому «беркутівцю».

Повідомляється, що два експравоохоронці обвинувачуються у перевищенні влади або службових повноважень, службовому підробленні і незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів та мітингів. Ще одному експравоохоронцю, якому оголосили підозру, ДБР інкримінує ті ж статті. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо нього триває.

Напередодні повідомлялося, що суд заочно заарештував екскомандира «Беркута» в справі про розстріли на Майдані.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.