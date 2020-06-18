«Справи Майдану»: експрокурору у Києві повідомлено про підозру

В Офісі генерального прокурора України заявили, що у рамках розслідування «справ Майдану» напередодні було повідомлено про підозру чинному адвокату, колишньому прокурору відділу прокуратури міста Києва.

«Підозрюваному інкриміновано незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем; службове підроблення, а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП з посиланням на слідство, колишній прокурор 21 січня 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, «безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. В подальшому до протестувальників було незаконно застосовано запобіжний захід – тримання під вартою».

Прізвища особи, якій повідомили про підозру, не вказують.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.