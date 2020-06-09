ДБР про «справи Майдану»: двом колишнім «беркутівцям» повідомлено про підозру 

У Державному бюро розслідувань заявили про оголошення підозри двом ексбійцям полку особливого призначення «Беркут» в Дніпропетровській області в рамках розслідування «справ Майдану».

«Експравоохоронці підозрюються у незаконному перешкоджанні, організації та проведенню зборів, мітингів у центральній частині міста Києва, а також у наданні слідчому завідомо неправдивих показань зі штучним створенням доказів обвинувачення (ст. 340 та ч. 2 ст. 384 ККУ). Слідством встановлено, що 22 січня 2014 року колишні міліціонери полку особливого призначення «Беркут» сфальсифікували докази відносно одного із незаконно затриманих учасників акції протесту. «Ексберкутівці» надали завідомо неправдиві покази про нібито участь останнього у масових заворушеннях по вул. Грушевського в м. Києві, що супроводжувалися знищенням майна», – йдеться в повідомленні ДБР.

У відомстві зазначили, що внаслідок незаконних дій експравоохоронців, учаснику акції протесту було повідомлено про підозру та взято під варту за особливо тяжкий злочин, якого він не вчиняв.

5 червня у ДБР заявляли, що скерування до суду обвинувального акту щодо ексбійця «Беркуту» в Києві та про підозру ще одному «ексберкутівцю» з колишнього столичного управління.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.