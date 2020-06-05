У Державному бюро розслідувань заявили про скерування до суду обвинувального акту щодо ексбійця полку особливого призначення «Беркут» в Києві та про підозру ще одному «ексберкутівцю» з колишнього столичного управління.

Згідно з повідомленням, «ексберкутівець», чию справу передали до суду, обвинувачується у «перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось насильством, службовому підробленні та у вчиненні службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів». Повідомляється, що також експравоохоронець склав завідомо неправдиві офіційні документи.

«Крім того, слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, за погодженням з Офісом Генерального прокурора, повідомили про підозру колишньому міліціонеру полку особливого призначення «Беркут» підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві», – повідомили у ДБР, вказавши, що підозра у чоловіка за тими ж статтями, що й у його «ексколеги».

За даними слідства, 30 листопада 2013 року підозрюваний перевищив свої службові повноваження та затримав учасника мирного зібрання на майдані Незалежності. Під час затримання експравоохоронець «застосував до потерпілого фізичну силу, незаконно перешкоджав організації та проведенню зборів, у подальшому підозрюваний склав рапорт про затримання потерпілого, до якого вніс завідомо неправдиві відомості».

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.