Суд заочно заарештував екскомандира «Беркута» в справі про розстріли на Майдані

Печерський районний суд Києва заарештував колишнього командира полку «Беркут» в справі про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року, повідомив Офіс генерального прокурора ввечері 22 червня.

У прокуратурі зазначили, що в межах кримінального провадження розслідують обставини організації колишнім президентом Віктором Януковичем перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, перевищення влади низкою колишніх високопосадовців з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Заочний арешт дозволяє розпочати процедуру екстрадиції колишнього правоохоронця.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.