Музей Революції гідності нагадав про роль «Беркуту» в подіях на Майдані

Національний меморіальний комплексу Героїв Небесної сотні – Музей Революції гідності виступив з офіційною заявою «щодо провокативних дій, які загрожують національній безпеці та нівелюють засадничі цінності правової суверенної держави».

У заяві вказано, що 9 травня 2020 року відбулася презентація нової експозиції у Межиріцькому історико-краєзнавчому музеї Канівського району на Черкащині.

«Важливою частиною експозиції, як наголошувалося під час відкриття, стало вписування у перелік захисників Батьківщини службовців міліцейського спецпідрозділу «Беркут», що загинули під час подій Революції гідності, – як захисників правопорядку», – ідеться в заяві.

Музейники вказують, що «саме цей спецпідрозділ МВС України вчинив жорстоке побиття мирних протестувальників у листопаді 2013 року, що спричинило вихід на вулиці мільйонів громадян із вимогою покарання винних і дало початок Революції гідності».

«Нагадуємо про прицільну стрільбу по протестувальниках на вулиці Михайла Грушевського в січні 2014 року, зокрема по журналістах, які виконували службові завдання у спеціально маркованих жилетах. Про кадри знущання та тріумфального фотографування своїх жертв. Про світлошумові гранати з доданим до них шротом для максимального ураження протестувальників там само, на Грушевського. Нагадуємо про те, як 18 лютого «Беркут» пліч-о-пліч із бандитами злагоджено нападав, як нівечив і вбивав беззбройних громадян», – ідеться в заяві.

Національний меморіальний комплексу Героїв Небесної сотні – Музей Революції гідності звернувся до колег у Межиріцькому історико-краєзнавчому музеї з пропозицією надати для експозиції «докази злочинного характеру дій силовиків із метою ліквідації мирного протесту».

Також меморіальний комплекс-музей звернувся до Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України з пропозицією перевірити факти, надати їм юридичної оцінки та вжити відповідних заходів.