ДБР заявило про запобігання замовного вбивства заступника мера Черкас

Державне бюро розслідування заявило про запобігання замовного вбивства заступника мера Черкас Юрія Ботнара та затримання замовника – депутата Черкаської міської ради.

«Слідством встановлено, що один з депутатів Черкаської міської ради через особистий конфлікт на тлі розподілу сфер впливу, за грошову винагороду намагався організувати умисне вбивство заступника міського голови міста Черкас. Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства та сплатив йому завдаток», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у ДБР, була проведена операція, під час якої правоохоронці імітували вбивство Ботнара, а після передачі грошей, в якості оплати за злочин, затримали його організатора у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому депутату про підозру у підготовці та організації умисного вбивства та його замовлення (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення на строк від 10 до 15 років», – заявили у ДБР.

Раніше про зникнення Ботнара повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне убивство.