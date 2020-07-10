Через спробу дати хабаря голові ФДМ затриманому напередодні повідомили про підозру – САП

У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що громадянину, який за 800 тисяч доларів намагався 9 липня підкупити голову Фонду держмайна, оголошено про підозру.

Згідно з повідомленням, стаття, яку інкримінують затриманому, – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

«Громадянин пропонував посадовцю Фонду 800 тис. доларів США за призначення на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією. Чоловіка було затримано на «гарячому» одразу після надання ним першої частини обумовленої суми, а саме 200 тисяч доларів», – зазначили у САП.

За даними відомства, слідство триває.

Про затримання чоловіка, який хотів дати хабар голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку, стало відомо напедодні ввечері. У НАБУ заявили, що це друга спроба підкупу голови фонду.