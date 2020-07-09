В НАБУ повідомили про затримання особи, яка намагалася дати голові ФДМ хабар у 800 тис дол

В Національному антикорупційному бюро 9 липня повідомили про затримання особи, яка намагалася дати хабар голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку.

«Щойно детективи НАБУ за процесуального керівництва САП викрили «на гарячому» особу, яка намагалася за 800 тисяч доларів США підкупити голову Фонду державного майна України, аби той призначив на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовжив дію договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією. Особу викрито одразу після надання першого траншу у 200 тис. дол. США і затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідчії дії тривають», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ заявили, що це друга спроба підкупу голови ФДМ.

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Деталі нинішньої справи обіцяли надати згодом.