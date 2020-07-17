«Створення злочинної організації» – в НАБУ повідомили суть підозри суддям ОАСК

Національне антикорупційне бюро повідомило деталі підозр, про які повідомило голові Окружного адміністративного суду Києва, його заступнику, п’ятьом суддям та голові Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі», – йдеться в повідомленні.

Бюро стверджує, що зазначена організація ухвалювала замовні рішення в своїх інтересах та в інтересах політиків і представників бізнессередовища.

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«В обмін на неправомірну вигоду (гроші, нематеріальні блага або політичний вплив) голова ОАСК надавав відповідні вказівки підлеглим суддям. У разі непокори голова суду тиснув, погрожував та навіть міг надіслати скаргу на суддю до Вищої ради правосуддя через підставних осіб чи організувати перевірку декларації судді в НАЗК», – йдеться в матеріалах, оприлюднених НАБУ.

Серед прикладів такої діяльності Бюро наводить позов про визнання відсутності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді навесні 2019 року.

«У 2019 році Окружний адміністративний суд міста Києва розглядав позов про визнання відсутності коаліції депутатських фракцій у парламенті, що відкривало шлях для його подальшого розпуску на підставі судового рішення. Голова ОАСК зазначив, що судді готові ухвалити таке рішення для помсти чинній на той момент владі», – йдеться в сюжеті НАБУ.

19 червня 2019 року ОАСК дійсно заявив про «відсутність доказів існування коаліції» в парламенті минулого скликання.

В оприлюднених матеріалах Бюро наводить запис нібито голови ОАСК Павла Вовка, який каже про готовність визнати коаліцію парламенту 8 скликання недійсною з політичних мотивів.

ОАСК наразі не коментував суть наведених звинувачень.

Раніше НАБУ повідомило про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та приміщенні Державної судової адміністрації. В самому ОАСК зазначили, що обшуки відбувається у справах Майдану, проте заявили про порушення територіальної підсудності справи.