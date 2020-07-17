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17 липня 2020, Київ 17:57
Новини | Суспільство

Двом чоловікам повідомили про підозру через смерть співробітника СБУ в Києві

У Києві вночі 14 липня знайшли мертвим слідчого з особливо важливих справ Служби безпеки України

Двом чоловікам повідомили про підозру в нападі на співробітника СБУ, після якого він помер, повідомляє прокуратура Києва.

Їх підозрюють у розбійному нападі з метою пограбування та завданні тяжкого тілесного ушкодження, яке призвело до смерті правоохоронця.

За версією слідства, подія сталася увечері 14 липня в Оболонському районі столиці.

«Один із зловмисників завдав чоловіку удар в ділянку голови, після чого нападники заволоділи його особистими речами, а саме мобільними телефонами, банківською карткою, сумкою та документами, і зникли з місця скоєння злочину. Тіло потерпілого без ознак життя знайшли перехожі», – йдеться в повідомленні.​

Йдеться про двох чоловіків 30 і 23 років, один з них вже перебуває під слідством в іншій справі, інший бум засуджений за умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Під час обшуку в них нібито вилучили речі загиблого та ймовірне знаряддя нападу, також правоохоронці встановили людину, які підозрювані продали мобільний телефон вбитого.

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«Наразі до суду підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється слідчими Оболонського управління поліції Головного управління в місті Києві», – повідомляє прокуратура.

Днями медіа повідомили, що в Києві вночі 14 липня знайшли мертвим слідчого з особливо важливих справ Служби безпеки України.

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