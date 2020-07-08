СБУ «вважає неприпустимими» заяви Гонтаревої щодо співпраці України та МВФ

Служба безпеки України відреагувала на заяву колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої, яка закликала Міжнародний валютний фонд вимагати повернення грошей у межах нової кредитної програми, якщо не буде гарантовано незалежності НБУ.

«Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу висловлювань, однак вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави, зокрема у фінансово-економічній сфері, та негативно вплинути на ситуацію в країні», – ідеться в повідомленні.

Видання Central Banking взяло інтерв’ю про відставку голови НБУ Якова Смолія, поговоривши з колишньою очільницею НБУ Валерією Гонтаревою. Вона сказала, що МВФ має діяти рішуче для захисту незалежності НБУ. На її думку, МВФ має призупинити виділення коштів Україні допоки уряд не призначить на посаду голови НБУ незалежну людину.

Гонтарева сказала виданню, що найважливішим фактором, що стояв за відставкою Смолія, була кампанія, що її організував олігарх Ігор Коломойський. За словами Гонтаревої, без рішучих дій МВФ, президент Зеленський, ймовірно, призначить на посаду голови НБУ когось, хто буде піддатливий вимогам Коломойського.

Україна 12 червня отримала від МВФ перший транш нової кредитної програми stand-by. Його розмір склав 2,1 мільярда доларів. Через менш ніж місяць після зарахування коштів, 1 липня, колишній голова Національного банку України Яків Смолій оголосив про рішення піти у відставку через «системний політичний тиск на НБУ». Пізніше за відставку Смолія проголосувала Верховна Рада.

Зараз обов’язки голови Національного банку виконує колишня перша заступниця Смолія Катерина Рожкова.