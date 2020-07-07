П’ять причин неуспіху Зеленського (світова преса)

Видання The National Interest аналізує причини наразі не дуже вдалого першого року президенства Володимира Зеленського;

Спеціалізоване фінансове Central Banking взяло інтерв’ю і колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої, яка закликає МВФ тиснути на Київ аби на чолі НБУ стала незалежна людина;

Журнал Forbes пише про створення москітного флоту Україною і що йому може допомогти нова крилата ракета «Нептун» української розробки;

І міжнародне видання National Geographic пише про бум інтересу з боку українок носити традиційні квітчасті віночки.

Американське видання The National Interest аналізує п’ять причин чому Зеленський неспроможний бути успішним в Україні як президент. Про це пише Мелінда Герінґ з Атлантичної ради США.

«Бідний Володимир Зеленський», – починає статтю Герінґ. Лише рік тому комік, ставши президентом, виграв президенство з рахунком три-до-одного, розтрощивши старі українські партії кількома місяцями пізніше під час парламентських виборів. Зараз перед Зеленським майбутнє, в якому зовсім не до сміху».

Авторка наводить п’ять причин, чому Зеленському не вдається бути успішним президентом.

«Слуга олігарха»

Зеленський є маріонеткою Ігоря Коломойського, якого звинувачують у пограбуванні «ПриватБанку», з якого було виведено майже 6 мільярдів доларів перед націоналізацією 2016 року.

Зеленський і Коломойський напевно мають тісні взаємини, адже шоу Зеленського було на каналі, яким володіє Коломойський.

За рік перебування на посаді Зеленський «прийняв в обійми олігархів», як зазначає стаття. Зеленський не зробив нічого для переслідування Коломойського, в той час як призначена недавно генеральний прокурор відкрила 24 кримінальні справи проти попередника Зеленського Петра Порошенка. Коломойський має десь 30 лояльних йому депутатів у фракції «Слуги народу» і олігарх постійно нападає на людей, яких Зеленський звільняє з посад.

«Російська маріонетка»

Цього переконання давно дотримуються члени української діаспори і представники націоналістичних переконань на західній Україні і спирається вона на упередженість до Зеленського.

«Українська мова йому нерідна, він не засуджує російського президента Володимира Путіна коли трапляється нагода і демонструє гнучкість в зусиллях щодо миру у східній Україні», – пише Герінґ.

Цій теорії трохи бракує доказів і вона не бере до уваги повну некомпетентність, яка зараз панує в Києві, додає вона.

Жертва власної недосвідченості

Перед 2019 роком він ніколи не посідав адміністративну посаду і ніколи не був в уряді. Його перший глава адміністрації Андрій Богдан знав як керувати офісом і легко «поганяв» парламентом.

«Поки Богдан був на місці, все працювало в Києві. А після Богдана, все почало валитись», – читаємо в статті.

Згідно з джерелами Герінґ, Зеленський слухає чотирьох друзів, які працюють главою його офісу, чільними радниками і головою СБУ.

«Ніхто з них не розбирається в економіці чи політиці. Коли люди з цього кола з ним не погоджуються, Зеленський не знає що робити» – пише авторка.

Герінґ, спираючись на джерела, додає, що президент нікому не довіряє, хоче розставити своїх людей на всі комітети і в ради директорів, не має ідеології і наполягає, що все має бути зроблено миттєв: «Він не вміє делегувати. Він ігнорує свій уряд і діє напряму з міністрами та регіональними керівниками».

«Після низки необґрунтованих кадрових рішень цієї весни, ця теорія виглядає все більш ймовірною», – пише Герінґ

Жертва власної наївності

Зеленський щиро бажав успіху і балотувався в президенти з метою полагодити стан речей в країні. Перед президентством він був багатий, відомий і крутий. Іншими словами, йому ця посада була непотрібною. Він казав, що балотувався аби його діти могли жити в нормальній країні. Експрем’єр Андрій Гончарук сказав, що Зеленський змінився і що Зеленський, з яким він починав працювати, і нинішній Зеленський – це двоє різних людей.

Зеленський сильно почав, але не впорався з різними інтересами, які суперечили одне одному, кризою та важкими кадровими рішеннями.

Не підходить для системи

«Неможливо змінити Україну. Там все продається, включно з депутатами…», – зазначає авторка, наводячи приклади відсутності правової держави.

Допоки роль грошей в політиці України не зміниться, немає значення, хто президент. Сучасна історія України не дає можливості просто так відкинути цю теорію, читаємо в статті.

Мелінда Герінґ завершує статтю так: «Одна річ є зрозумілою: шоу триватиме в Україні, але чи буде Зеленський зіркою цього шоу – це є іншим питанням. Натомість у Києві справи все більше виглядають як рух назад у майбутнє».

Видання Central Banking взяло інтерв’ю про відставку голови НБУ Якова Смолія, поговоривши з колишньою очільницею НБУ Валерією Гонтарєвою.

Вона сказала, що МВФ має діяти рішуче для захисту незалежності НБУ. На її думку, МВФ має призупинити виділення коштів Україні допоки уряд не призначить на посаду голови НБУ незалежну людину.

Смолій, поскаржившись на «систематичний політичний тиск», подав у відставку першого липня, а шостого депутати парламенту прийняли його відставку.

Гонтарєва не здивована рішенням депутатів, «бо вони допомагали позбутися його».

Гонтарєва сказала виданню, що найважливішим фактором, що стояв за відставкою Смолія, була кампанія, що її організував Ігор Коломойський.

За словами Гонтарєвої, без рішучих дій МВФ, президент Зеленський, ймовірно, призначить на посаду голови НБУ когось, хто буде піддатливий вимогам Коломойського.

Гонтарєва каже, що відчувала тиск коли була на чолі НБУ з 2014 ро 2017 роки, але на Смолія, за її словами, недавно чинився ще більший тиск.

«Я не здивована, що він пішов – тиск став нестерпним. Був сталий політичний тиск, як з боку уряду, так і з боку союзників Коломойського в парламенті – як от з боку пана (Олександра) Дубінського», – сказала Гонтарєва виданню.

«Ці депутати здіймають численні скандали, безпідставно звинувачуючи спочатку мене, а потім Смолія в корупції та безчесності. І також був і фізичний тиск», – сказала вона.

На думку Гонтарєвої, нинішня виконувачка обов’язки голови НБУ Катерина Рожкова цілком підходить для посади очільниці НБУ, бо є справжнім професіоналом і реформатором. «Але ці якості означають, що Рожкова буде наступною мішенню», – зауважила Гонтарєва.

На її думку, найкращими зовнішніми кандидатами є Владислав Рашкован та Олександр Писарук. Рашкован працює в МВФ у Вашингтоні, а Писарук очолює Українське відділення австрійського Райфайзен-Банку.

Але, за її словами, зовнішні кандидати майже напевно відмовляться від посади, бо «хто ж захоче бути камікадзе?»

Американський журнал Forbes вміщує статтю під заголовком: «Забудьте про нові патрульні катери – протикорабельні ракети можуть потопити російський флот при наступному вторгненні».

Після анексії Криму ВМС України дуже поступаються в чисельності більшому російському Чорноморському флоту, і вони провели переоснащення за допомогою швидких ударних катерів різних класів.

«Але не через ці катери має турбуватися Росія під час наступної війни з Україною – а через протикорабельні ракети, які Київ планує закуповувати», – читаємо в статті.

Нині ВМСУ беруть на оснащення катери принаймні трьох класів. Місцевий «Гюрза-М», яких мають збудувати 20 і кожен оснащений двома 30-міліметровими гарматами. Нині завершено будівництво сімох таких катерів.

Також Вашингтон поставив Україні два катери «Айленд» (мають кожен по 25-міліметровій гарматі), а також два катери «Марк VI» (кожен має по дві 25-міліметрових гармати).

Минулого місяця Пентагон оголосив про продаж ще 16 катерів «Марк VI», а також будуть передані ще три «Айленди».

«Коли всі катери прибудуть, то ВМС України будуть мати фрегат («Гетьман Сагайдачний») і кілька десятків сучасних патрульних катерів», – читаємо в статті.

Але навіть така сила не зможе протистояти Чорноморському флоту Росії, який має крейсер, есмінець, п’ять фрегатів, сім підводних човнів і два десятки патрульних катерів. Не говорячи вже про підсилення, яке Росія може надіслати через Босфор у Чорне море.

Але цей мобільний український флот може слугувати датчиком, що передає інформацію для мобільних, наземного базування, пересувних протикорабельних ракетних систем. «Це ракети, а не патрульні катери, є тим, чим має перейматися Росія», – читаємо у статті.

Зрештою, ракетам байдуже, звідки їх запускають. Якщо запустити протикорабельну ракету з суші є дешевше і легше для України аніж будувати флот ракетних фрегатів – чому Україні не відмовитись від дорогої кораблебудівної схеми на користь дешевих автівок, оснащених дешевшими крилатими ракетами?

В статті зазначається, що щойно в Україні були чергові випробування ракети «Нептун», яка може знищувати крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантний корабель, транспортний корабель тощо.

Невидима ракета «Нептун», що її наводять радари, може знищувати кораблі на віддалі 300 кілометрів, що означає, що Україна зможе контролювати десь половину Чорного моря.

«В залежності від того, скільки «Нептунів» розмістить Україна, це може перетворити регіон в мишоловку, якої не уникнути російським кораблям», – пише журнал Forbes.

Міжнародне видання National Geographic вміщує статтю під заголовком «Вражаючі квіткові віночки рулять в Україні».

Українська дизайнерка і художниця Домініка Дика використовує квіти, пір’я, мушлі, намисто і навіть шматочки фольги для створення традиційних українських вінків.

Їх століттями одягали дівчата як символ чистоти та родючості і віночки були невід’ємною частиною святкувань та весіль.

Як вважається, віночки мають язичницьке походження і їх плели ще до прийняття християнства в 10-му столітті.

«Сьогодні ж, однак, вони є частиною відродження традиційної культури, яку українці впускають в щоденне життя – яке в сучасності пишається історією та дивиться у світле майбутнє».

Вінки неодмінною прикрасою на Івана Купала, що його святкують на початку липня. Цю традицію окрім України, мають ще Росія, Білорусь та Польща, читаємо в статті.

На додаток до стрибання через вогонь, дівчата також плетуть вінки з польових квітів та рослин.

Кожна з дівчат кладе вінок на воду і дивиться куди течія несе її вінок, або який з хлопців його зловить. Також Івана Купала є святом музики та співів, а останнім часом супроводжується численними постами в соцмережах.

Вінки, разом з традиційними вишиванками, стають дедалі популярнішими, каже Дага Грегорович, членкиня українсько-польського музичного гурту DAGADANA, яка з гордістю носить вінки Домініки Дикої.

Віночний бум впливає також на флористів-квітників. Одна з них – киянка Анастасія Прушко – каже, що віночки замовляють і на хрещення дітей, і для гостей на дні народження, і на відкриття традиційного українського ресторану і як аксесуари на показ мод.

Але найбільшим попитом віночки користуються серед наречених на весіллях.

Прушко каже: «Такі (віночки) особливо в попиті для весіль як ознака поваги до українських коренів і традицій і вдягнення вінку також майже завжди супроводжується вишиванками та вишитим вбранням».

Але окрім кохання та весіль, тут є ще один елемент – патріотизм, пише National Geographic.

«Віночки стали популярними після Помаранчевої революції в 2004 році, коли стався підйом національної свідомості – і люди знову полюбили своє коріння, закохались в традиції», – каже Прушко.

А друга Українська революція – Майдан 2014 року – коли протестувальники хотіли посилити незалежність України проти російського втручання – також супроводжувалась ще більшим заглибленням в народні традиції.