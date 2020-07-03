«Треба бути більш рішучим». Смолій розповів, чому не міг заявити про тиск, не йдучи у відставку

Ексголова Національного банку Яків Смолій пояснив, чому не обмежився лише заявами про політичний тиск, а вирішив подати у відставку.

Виступаючи 3 липня на брифінгу після голосування парламенту за своє звільнення, він відповів на питання журналістки про те, чому не міг залишитися на посаді після публічних звинувачень в політичному тиску на адресу влади.

Читайте також: У НБУ повідомили, що обов’язки голови банку виконує Катерина Рожкова​

«Говорити про тиск і нічого не робити – це говорити. Треба бути більш рішучим, показати, що ми не тримаємося за крісло, не тримаємося за посаду, ми боремося за інституцію, і привернути увагу до тих подій, які відбуваються, і які наслідки можуть бути, якщо піти на поводу наших опонентів», – сказав ексголова Нацбанку.

Він додав, що, попри відставку, сподівається, що Рада НБУ погодить повторне призначення його заступника Олега Чурія. Рада не розглянула це питання 30 червня, чим викликала критику правління Нацбанку.

Смолій повідомив, що, ще будучи на посаді, призначив позачергове засідання, яке має відбутися 6 липня, і очікує розляду кандидатури Чурія, чий контракт добігає кінця 10 липня.

«Без мене кворум в Раді є, мені не потрібно представляти Олега Євгеновича, оскільки пакет документів поданий і є в усіх членів Ради. Я вважаю, думаю і сподіваюся, що голова ради НБУ проведе засідання і Олег Євгенович буде призначений на другу каденцію», – зазначив Смолій.

Раніше 3 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку голови Національного банку Якова Смолія. 1 липня він написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій був головою НБУ з березня 2018 року. Його відставка викликала стурбованість серед інвесторів та бізнес-спільноти.