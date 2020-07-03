Україна скасувала випуск євробондів. «Зародження бридкої кризи» і ризик для кредиту МВФ. Світові реакції

Україна скасувала випуск євробондів після цьоготижневої заяви про відставку голови Національного банку Якова Смолія через «систематичний політичний тиск», який, за його словами, загрожує незалежності НБУ. Тепер, кажуть фінансисти, якщо не буде призначено незалежну людину на чоло НБУ, недавно погоджений кредит від Міжнародного валютного фонду може опинитися в небезпеці –​ як і в цілому українські реформи.

Відставка Якова Смолія є невдачею для президента Володимира Зеленського і може поставити під сумнів недавно погоджену фінансову допомогу від МВФ, яка є конче необхідною для проведення країни через коронавірусну кризу, пише британська газета ділових кіл The Financial Times.

«Київ хотів скористатися позитивним настроєм на ринку бондів після того, як Фонд погодив минулого місяця кредит у 5 мільярдів доларів на 18 місяців – умовою якого є збереження незалежності Національного банку і втілення реформ банківського й інших секторів», – зазначає видання.

Україна оголосила випуск євробондів на суму в 1,75 мільярда доларів на 12 років під 7,3 відсотка у середу, але в четвер цей випуск було скасовано.

«Ми всі чекали на випуск а потім (відставка) з’явилась нівідкіль», – сказав виданню Удай Патнайк, голова відділу ринків, що розвиваються, в Legal & General Investment Management.

Відставка може погасити апетит на українські євробонди з боку інвесторів, які придбали українські бонди протягом минулого року на тлі оголошення Києвом про реформи. Доларові українські бонди впали приблизно на два центи з кожного долара в четвер.

«Якщо Зеленський не призначить когось, про якого ринки будуть думати як про незалежну людину, все може піти шкереберть дуже швидко»,– каже Патнайк газеті The Financial Times.

Але рішення про зупинку випуску євробoндів привітали. Наприклад, Тімоті Еш, аналітик BlueBay Asset Management, вважає рішення Міністерства фінансів України скасувати випуск євробондів через політичну кризу «показує його добропорядність».

«Я думаю, що якщо все заспокоїться в Національному банку України, то вони (бонди) можуть повернутися на ринок і, сподіваюсь, їх знову оцінять відносно недорого (куплять під невисокий відсоток – ред.)», – каже Еш.

Що за дурня! Якщо Зеленському таке говорять, не дивно, що він думає, що проблеми з НБУ немає

Тімоті Еш у п’ятницю кілька разів твітонув на тему відставки Смолія. Спочатку він обурився заявою економічного радника президента Зеленського Олега Устенка про те, що ніякого тиску на Смолія не було.

«Що за дурня! Якщо Зеленському таке говорять, не дивно, що він думає, що проблеми з НБУ немає», – написав у твітері Тімоті Еш, додавши в іншому дописі: «Зеленський потребує собі пристойного економічного радника».

The Financial Times цитує речника МВФ, який сказав, що незалежність НБУ є «в центрі» його програми підтримки України і «має зберігатися під час каденції наступника (Смолія)».

Природно, Україна не може продавати зараз будь-які євробонди, бо адміністрація Зеленського щойно змусила піти у відставку голову НБУ

Що ж до Смолія, в МВФ вважають, що за його головування в НБУ «Україна досягла важливих успіхів у ціновій стабільності, швидко продемонструвала, що незалежний центральний банк є ключовим елементом сучасної макроекономічної політики».

Американсько-шведський економіст Андерс Ослунд написав що Україна не може випустити євробонди, бо щойно пішов у відставку Яків Смолій.

«Природно, Україна не може продавати зараз будь-які євробонди, як планувалося, тому що адміністрація Зеленського щойно змусила піти у відставку голову НБУ Якова Смолія, який користувався великою повагою. Просто божевілля!» – написав у твітері у п’ятницю Андерс Ослунд.

А Еліна Рібакова з Міжнародного фінансового інституту у Вашингтоні каже, що після припинення випуску євробондів постав сумнів щодо позики від МВФ Києву на 5 мільярдів доларів.

«Уже не буде випуску бондів на міжнародному ринку, і програма допомоги stand by від МВФ наступна в небезпеці», – написала вона.

Дехто помічає, що відставка Якова Смолія вписується в негативну кадрову політику, яку команда Зеленського почала проводити, починаючи з заміни уряду цього року. Це помітив, зокрема, редактор видання Business New Europe Бен Аріс.

«Стурбованість, що порядок денний змінився, почалася ще з урядових перестановок у березні і, я думаю, лише цього тижня з відставкою Смолія все це дійшло до критичної стадії», – зауважив Аріс.

В іншому твіті Аріс написав, що якщо Україна не зможе запозичити на міжнародному чи внутрішньому ринках після відставки Смолія, їй не буде вистачати мільярдів доларів, щоби впоратись із виплатою боргових зобов’язань цього року. І наголосив: «Це зародження бридкої кризи».